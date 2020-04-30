İş yerinde tartıştığı adama 10 el ateş eden şahıs, olay yerinden kaçtı

Kayseri’de galericilik yapan bir şahıs, iş yerinde tartıştığı adamı silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yıdızevler Mahallesi Oto Galericiler Sitesi içinde gerçekleşen olayda, galericilik yapan S.B ile H.S.Y isimli şahıs iş yeri içerisinde bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle beraber aracına binen H.S.Y.’nin arkasından çıkan S.B., belinden çıkardığı tabancası ile H.S.Y.’ye 10 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Kurşunlardan bir tanesinin karnına isabet etmesiyle H.S.Y. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı olan H.S.Y., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinde yapılan incelemenin ardından, kaçan S.B.’yi arama çalışmaları başlattı.