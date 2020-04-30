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1.Amatör Küme’den üç şampiyon tamam

Giriş Tarihi: 30.4.2020 17:00 ABONE OL
Kayseri 1.Amatör Küme’den üç şampiyon tamam
Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan tamamlanırken 3 takım bir üst lige çıktı. Süper Amatör Küme vizesi alacak 4. takımın belirlenmesi bekleniyor.
2019-2020 futbol sezonunda Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A Grubunda 42 puanla Başakpınar Belediyespor, 41 puanla Kayseri Yavuzspor’un yanı sıra B Grubunda 42 puanla Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, Süper Amatör Küme vizesi almayı başardı. 2020-2021 futbol sezonunda Süper Amatör Küme’de mücadele edecek bu 3 takımın yanı sıra, dördüncü takımın hangisi olacağı ise henüz belli olmadı.
Süper Amatör Küme’ye son çıkacak takım, B Grubunda 42 puana sahip Kayserigücü ile Gültepespor arasında oynanacak Play-Off maçı sonrası belli olacak. Kayserigücü ile Gültepespor arasında oynanacak olan Play-Off maçının ne zaman oynanacağına dair bir tarih belirlenmezken Haziran ayı içerisinde oynanması planlanıyor.
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Kayseri 1.Amatör Küme’den üç şampiyon tamam
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