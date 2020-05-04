Vatandaşlardan polise çay ve kahve ikramı

Kayseri’de vatandaşlar, sokağa çıkma yasağında kentin bir çok noktasında görev alan polis ekiplerini ihmal etmedi. Görev başındaki polislere, çay ve kahve ikram edildi.Covid-19 tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta Cuma günü başlayan ve bugün gece sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında kontroller devam ediyor. Emniyet güçleri, şehrin birçok noktasında görev yapan hareket halinde olan yaya ve sürücüleri durdurarak kimlik ve izin belgesi kontrolü yaptı. Ekipler denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürürken, vatandaşlar da polisleri unutmadı. Polis ekiplerini bu süreçte yalnız bırakmak istemeyen bir vatandaş çay, kahve ve gofret getirerek polis ekiplerine ikramda bulundu.Kayseri’de medikal işi ile uğraşan Mustafa Ildır, şehrin çeşitli noktalarında görev yapan polis ekiplerine çay, kahve ve gofret ikram etti. Polis ekiplerine çay, kahve ve gofret ikramında bulunan Mustafa Idlır, “Talas,Düvenönü, Cumhuriyet Meydanı, Sivas Caddesi, Alpaslan Mahallesi Beyazşehir ve Mimsin ve Belsin olmak üzere bizler için nöbet tutan tüm ışıklardaki polislerimize çay, kahve, kek ve gofret ikramında bulunarak dualarını aldık. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.