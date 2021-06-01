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Giriş Tarihi: 1.6.2021 14:15 Son Güncelleme: 1.6.2021 14:26

Babasını öldürüp 8 kişiyi yaralamıştı! Tedavisi sonrası cezaevine gönderildi

ABBAS ÇAKAR
Babasını öldürüp 8 kişiyi yaralamıştı! Tedavisi sonrası cezaevine gönderildi

İzmit İlçesinde 15 Mayıs  2021 günü meydana gelen olayda,öz babasını öldüren  ve annesi ile abisini rehin alarak 3’ü  Jandarma 8 kişiyi yaraladıktan sonra Polis Özel Harekat’ın operasyonu ile yaralı olarak ele geçirilen Edip Bayram(26) hastanede tamamlanan tedavisi sonrası cezaevine gönderildi.

İzmit İlçesine bağlı Bayraktar Köyünde, 15 Mayıs 2021 günü meydana gelen olayda, 2006 yılında öldürdüğü amcası Hüseyin Bayram'ın çocukları ile havaya ateş açtığı için tartışan ve kuzenlerine de ateş açan Edip Bayram (26), olayın Jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekibine de ateş açtı. Bu esnada tarladan eve gelen babasının kendisini uyarması üzerine de, babasını da tüfekle vurarak ölümüne sebep oldu.

KANDIRA CEZAEVİNDE

Yaklaşık 3 saat boyunca annesi ve abisini de evde rehin alan Edip Bayram, teslim ol çağırılarına pompalı tüfek ile ateş ederek karşılık verdi. Edip Bayram'ın, rastgele açmış olduğu ateş sonucu, 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Son olarak bölgeye gelen Polis Özel Harekât Ekipleri, Bayram'ı ayağından vurarak etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Hastanede tedavisi tamamlanan Bayram'ın tutuklu yargılanmak üzere direk Kandıra F Tipi Cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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Babasını öldürüp 8 kişiyi yaralamıştı! Tedavisi sonrası cezaevine gönderildi
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