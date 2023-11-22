1 TL’YE KONSER/TİYATRO BİLETLERİ SATIŞTA! Black Friday özel indirimler…

Bubilet'in Black Friday kampanyası kapsamında, seyirciler 1 TL'ye konser ve tiyatro biletlerini satın alabilecekler. Şahane Cuma fırsatları sayesinde birbirinden ünlü sanatçıların konserlerine ve sevilen tiyatro oyunlarına uygun fiyata katılabilecekler. Bubilet'in geniş etkinlik yelpazesi içerisinde aradığınız etkinliklere 1 TL ödeyerek katılabilirsiniz.

NASIL YARARLANILIR?

BuBilet'in Black Friday kampanyasından yararlanmak için resmi web sitesine ya da mobil uygulamasına giriş yapmanız yeterli olacaktır. Daha sonrasında beğendiğiniz konser ya da tiyatro etkinliğini seçerek biletinizi sepetinize eklemeniz yeterlidir. Ödeme aşamasında, Black Friday indirimi otomatik olarak uygulanacak ve sadece 1 TL ödeyerek biletinizi satın alabileceksiniz.

1 TL indirimden yararlanmak için Bubilet'in geniş etkinlik yelpazesi içerisinde aradığınız sanat dalını bulabilir ve uygun fiyatla bu deneyimi yaşama ayrıcalığına erişebilirsiniz.

KAMPANYA BAŞLADI MI, NE ZAMAN SON BULACAK, NE KADAR SÜRECEK?

22 Kasım Çarşamba günü saat 13:00'da 1 TL, 100 TL ve 1 alana 1 bedava biletler satışta olacak, düzenli olarak devam etmesi bekleniyor.

BLACK FRİDAY NEDİR?

Black Friday, dünya genelinde büyük indirimlerin yapıldığı, alışveriş çılgınlığının yaşandığı bir gün olarak bilinmektedir. 2023 yılında Black Friday, 24 Kasım Cuma gününe denk gelmektedir.