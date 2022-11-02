A101 Çalışma Saatleri-Haftaiçi ve Haftasonu A101 Kaçta Açılıyor ve Kapanıyor, Açılış Kapanış Saati Nedir?

A101 çalışma saatleri 2022 belirlenirken tüm şubelerde standart bir çalışma çizelgesi belirlenmiştir. A101 saat kaçta açılıyor diye düşündüğünüzde, marketin tüm şubelerde aynı saatte açıldığını bilmeniz faydalı olacaktır. Bu sayede marketin açık olduğu zaman dilimini bilerek alışverişinizi zamanında yapabilirsiniz. A101 kaçta kapanıyor ve A101 kaçta açılıyor gibi soruların cevapları yazımızın devamında.

A101 Çalışma Saatleri

A101, Türkiye genelinde 11 binin üzerinde şubesi olan bir zincir markettir. Söz konusu marketin açılış ve kapanış saatleri, herkesin merak ettiği bir konudur. A101, hafta içi ve hafta sonu faaliyet gösteren bir markettir. Bu kapsamda bahse konu market her gün sabah 09:00'da açılır, akşam ise 21:30'da kapanır. Hafta sonu da aynı açılış ve kapanış saatleri geçerlidir.

A101 zincir marketlerinin çalışma programında öğle molası yoktur. Şubelerde çalışan personelin vardiyalı çalışma sistemi sayesinde, verilen hizmetin aksaması söz konusu değildir. Resmi ve dini bayramlarda ise farklı bir çalışma programı uygulanabilir.