Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı duyurusu! Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, branş ve kadro dağılımı belli mi?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bakanlık bünyesine 18 bin 305 personelin alınacağı kaydedildi. Hal böyleyken ise binlerce aday; "Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, branş ve kadro dağılımı belli mi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından duyurulan 18 bin 305 personel alımı yapılacağına ilişki açıklamanın detayları…
SON DAKİKA: ADALET BAKANLIĞI 18 BİN 305 PERSONELALACAK!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlığa 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Alıma ilişkin ilanların ise ilerleyen günlerde yayımlanacağını bildirdi.
Bozdağ, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Ankara'daki Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Eğitim Merkezi'ne yerleştirilen depremzedelerle iftar yaptı.
İftarda konuşan Bakan Bozdağ, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Deprem bölgelerinde 6 Şubat'tan itibaren adli sürelerin durdurulduğunu anımsatan Bozdağ, şöyle devam etti:
"Bazı adliyelerimiz deprem öncesi döneme dönecekler, süre uzatımı yapmayacağız. Bunlar Diyarbakır, Adana, Kilis, Osmaniye, Nurdağı ve İslahiye hariç Gaziantep merkez ve ilçeleri olmak üzere buralarda uzatmaya gitmeyeceğiz.
Diğer illerde de ilçe bazlı değerlendirme yapacağız. Örneğin Hatay'ın merkezini uzatacağız ancak ilçelerinin bir kısmını uzatıp bir kısmı devam edecek. Malatya merkez, Kahramanmaraş merkez, Adıyaman merkezde süreleri uzatacağız, ilçeleri özel değerlendireceğiz. Bazı ilçelerde süreler uzamayacaktır."
ADALET BAKANLIĞI 18 BİN 305 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Buradaki konuşmasında, Adalet Bakanlığı'nın yeni personel alımı yapacağını da ifade eden Bozdağ, "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz.
Yakında bunların mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartları Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir." bilgisini paylaştı.
İftarda konuşan Bakan Bozdağ, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER, KADRO DAĞILIMI NASIL?
Yapılan açıklamaya göre;
Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376
İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı yapılacak.
Bunların mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartları Bakanlık tarafından ilan edilecek.
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı ile ilgili detaylar henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.