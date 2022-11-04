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Giriş Tarihi: 4.11.2022 13:40 Son Güncelleme: 4.11.2022 13:40

Adana Osmaniye Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Osmaniye Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Adana Osmaniye Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Osmaniye Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Adana Osmaniye arasında herhangi bir nedenden dolayı seyahat planı yapıyorsanız iki şehrin arasının kaç km olduğunu, iki şehir arasındaki yolculuk sürenizin otobüsle, özel aracınızla ya da uçakla ne kadar süreceğini merak ediyorsunuzdur. Peki iki şehir arasındaki bu ulaşım araçlarından hangisini tercih ederseniz yolculuk süreniz ne kadar olur? İki şehir arasındaki farklı ulaşım alternatifleriyle ilgili detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Adana'dan Osmaniye'ye iş, okul, aile ziyareti ya da başka bir sebep için gidecek kişiler iki şehrin arasının kaç km olduğunu öğrenmek istiyorlar. Peki Adana Osmaniye arası kaç km? Birbirine komşu olan bu iki il arasındaki mesafe oldukça kısa. Mesafe kısa olsa da elbette yolculuk süreniz tercih edeceğiniz araca göre değişiyor. Adana Osmaniye arasında kendi aracınızla ya da otobüsle seyahat edebilirsiniz. Peki iki şehir arasında uçak ile seyahat mümkün mü? Yanıtı yazımızda!

Adana Osmaniye Arası Kaç Km?

Türkiye'nin 80. ili olan Osmaniye 1996 yılında yeniden il olmuştur ve Osmaniye ile Adana birbirine komşu olan iki şehirdir. Dolayısıyla iki şehir arasındaki mesafe oldukça kısadır. Adana'dan Osmaniye'ye farklı yol alternatifleri bulunduğu için iki şehir arasındaki mesafe 90-100 km arasında değişmektedir.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Osmaniye Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Adana'dan Osmaniye'ye kendi aracınızla seyahat etmek isterseniz 1 saat gibi kısa bir sürede yolculuğunuzu tamamlayabilirsiniz. İki şehir arasında otobüsle ile seyahat etmek isterseniz yolculuk süreniz ortalama olarak 1-2 saat arasında değişecektir. Osmaniye şehrinde havaalanı bulunmadığı için iki şehir arasında uçak ile seyahat etmek şu an için ne yazık ki mümkün değil.

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Adana Osmaniye Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Osmaniye Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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