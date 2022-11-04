Adana Osmaniye Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Osmaniye Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Adana'dan Osmaniye'ye iş, okul, aile ziyareti ya da başka bir sebep için gidecek kişiler iki şehrin arasının kaç km olduğunu öğrenmek istiyorlar. Peki Adana Osmaniye arası kaç km? Birbirine komşu olan bu iki il arasındaki mesafe oldukça kısa. Mesafe kısa olsa da elbette yolculuk süreniz tercih edeceğiniz araca göre değişiyor. Adana Osmaniye arasında kendi aracınızla ya da otobüsle seyahat edebilirsiniz. Peki iki şehir arasında uçak ile seyahat mümkün mü? Yanıtı yazımızda!

Adana Osmaniye Arası Kaç Km?

Türkiye'nin 80. ili olan Osmaniye 1996 yılında yeniden il olmuştur ve Osmaniye ile Adana birbirine komşu olan iki şehirdir. Dolayısıyla iki şehir arasındaki mesafe oldukça kısadır. Adana'dan Osmaniye'ye farklı yol alternatifleri bulunduğu için iki şehir arasındaki mesafe 90-100 km arasında değişmektedir.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Osmaniye Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Adana'dan Osmaniye'ye kendi aracınızla seyahat etmek isterseniz 1 saat gibi kısa bir sürede yolculuğunuzu tamamlayabilirsiniz. İki şehir arasında otobüsle ile seyahat etmek isterseniz yolculuk süreniz ortalama olarak 1-2 saat arasında değişecektir. Osmaniye şehrinde havaalanı bulunmadığı için iki şehir arasında uçak ile seyahat etmek şu an için ne yazık ki mümkün değil.