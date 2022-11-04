Afyon Eskişehir Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Eskişehir Afyonkarahisar Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Afyon Eskişehir arası kaç km sorusu iki şehir arasında seyahat planı yapan kişilerin cevabını merak ettiği sorulardan biri oluyor. İç Ege'de yer alan Afyon'dan İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Eskişehir'e gitmek istiyorsanız bölge farkından dolayı iki şehrin birbirine uzak olduğunu düşünmeyin. Birbirine komşu olan iki il arasında özel araçla, uçakla ya da otobüsle seyahat etmek isterseniz kaç saat süreceğini biliyor musunuz? Cevabı yazımızda!

Afyon Eskişehir Arası Kaç Km?

Afyon'dan Eskişehir'e gitmek isteyen kişilerin kat etmesi gereken mesafe farklı güzergahlara göre değişse de ortalama olarak 132 km'dir. Tercih edeceğiniz ulaşım tipine göre seyahat süreniz farklılık gösterecek olsa da iki şehir arasındaki en uzun yolculuk ortalama 3 saat sürecektir.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Eskişehir Afyonkarahisar Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

İki şehir arasındaki ulaşımınızı kendi aracınızla yapmak isterseniz bu süre güzergahlara göre değişse de ortalama olarak 1 saat 50 dakikada yolculuğunuzu tamamlayabilirsiniz. Tercihini uçaktan yana kullanmak isteyenler için de Afyonkarahisar'dan Eskişehir'e uçakla yolculuk yapmak ne yazık ki mümkün değil. Afyonkarahisar'da havalimanı bulunmadığı için Kütahya'da bulanan ve Afyon'a yaklaşık 60 km mesafede olan Zafer Havalimanı'nı tercih edebilirsiniz. Ancak bu iki lokasyon arasında trenle ulaşım sağlamanız da mümkün. Trenle Afyonkarahisar'dan Eskişehir'e 3 saat gibi bir sürede gidebilirsiniz.