Aile Destek Paketi Yardımı Nisan ayı ödeme tarihleri 2023: Aile Destek Paketi Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

2023 Nisan ayı Aile Destek Programı ödemeleri ile ilgili olarak Bakanlıktan gelecek açıklama bekleniyor. Ocak ayı ödemeleri erkenden gerçekleşirken Nisan ayına ilişkin ödemelerle ilgili ise henüz bir tarih açıklama bulunmuyor. Vatandaşlar "Aile Destek Paketi Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?" sorularına ay sonuna gelinmesiyle beraber yanıt aramaya başladı. İşte 2023 Nisan Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve son durum…

2023 NİSAN AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı Nisan ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması doğrultusunda Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemeleri 9 Mart'ta başlamıştı.

Buna göre Nisan ayı ödemelerinin de bir iki hafta içinde başlaması bekleniyor.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ