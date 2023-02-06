Assos Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Assos’ta Neler Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler?

Assos, Çanakkale'de yer alan Behramkale köyünde bulunan bir antik kenttir. Assos gezilecek yerler listesi yoğun olan bir kenttir. Aioller ve Methymnalılar tarafından kurulmuş bu antik kentte gezilecek birçok yer bulunmakta. Ayrıca bu kent Aristoteles'i de ağırlamasıyla ünlüdür. Assos'ta gezilecek yerler yalnızca kumsallardan ibaret değildir. Çanakkale'nin güzel antik kenti Assos'a yazın giderseniz deniz, kum ve güneşin tadını çıkarabilir, kışın ise gezilecek yerlerin keyfine varabilirsiniz. Assos'ta nereler gezilir, Assos kaç günde gezilir ve Assos'ta ne yapılır diye merak ediyorsanız yazımızın devamında bu detaylar mevcut.

Assos'ta Neler Yapılır? Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nerelerdir?

Assos'ta yazın ve kışın gezilecek yerlerin keyfini çıkarabilirsiniz. Güzel anılar biriktirmenin yanında etkileyici fotoğraflar da çekinebilirsiniz. Assos kaç günde gezilir diye soracak olursanız eğer, 2-3 gün yeterlidir.

Assos Antik Liman

2000 yılında bakanlık tarafından yenilenen liman, dalgakıran eklenilerek günümüzdeki halini almıştır. Hala yapıldığı zamanki atmosferini koruyan antik liman, Assos'un en ilgi çekici yerleri arasında ilk sırada yer alıyor. Günümüzdeki haliyle restoran ve otellerle çevrelenmiş olan Assos Antik Limanı, tarihsel olarak da önem arz eden bir konumdadır. Liman zamanında meşe palamudu, odun ve kereste taşımacılığında kullanılmıştır.

Assos Antik Kent

Milattan önce 6. yüzyılda kurulan antik kent, oldukça güzel bir deniz manzarasına sahiptir. Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgedeki hâkimiyeti ile köy daha da yukarıya doğru gelişim göstermiştir. Buraya uğramayı mutlaka unutmayın çünkü bu güzel antik kentin sokaklarını görmemek büyük kayıp olur.

Antik Tiyatro

Assos gezilecek yerler yazımızın bu durağında Antik Tiyatro'dayız. Mimari yapıdan Roma ürünü olarak söylenen bu tiyatro, yaşanılan bir deprem sonrasında yıkılmıştır. Doğal bir kaya oyuğu üzerine yapılan tiyatro alanının şu anki durumuyla kapasitesi 1500 kişi olsa da geçmişte kapasitesi 2500'dür. Tahminlere göre tiyatro alanı olarak değil bir süre taş ocağı olarak kullanılmıştır. Şuan da ise çeşitli festival ve konserler düzenlenmektedir.

Hüdevandigar Cami

Behramkale köyünün üst kısmına konumlandırılan ve Osmanlı padişahı I. Murat Hüdavendigar tarafından 14.yüzyılda yaptırılan Hüdevandigar Cami, tek kubbeli ve kare şekilde tasarlanmıştır. Caminin içerisindeki kadırga resimleri Osmanlı mimarisinde pek de rastlanmayan örneklerdir. Cami kapısı ise Camiden önce var olduğu bilinen Cornelius Kenti'nin kapısı baz alınarak yapılmıştır.

Behramkale Köprüsü

Assos'ta gezilecek yerler listemizde bir diğeri Behramkale Köprüsü. Bu köprü, 14. yüzyılda I. Murat Hüdavendigar tarafından tarafından Tuzla Çayı üzerine yaptırılmıştır. 600 yıllık bu köprüden yalnızca yürüyerek geçmek mümkündür. Kesme taşlardan inşa edilmiş köprü, 80 metre uzunluğa ve 3.50 metre genişliğe sahiptir. Mimari açıdan erken Osmanlı dönemine ait olduğu ve Hüdavendigar Cami ile aynı tarihlerde yapıldığını düşünülmektedir.

Athena Tapınağı

Şehrin en yüksek tepesinde konumlanan Athena Tapınağı sizleri büyüleyecek bir kutsallığa sahiptir. Assos'ta nelereler gezilir sorusu aklınızda varsa buraya mutlaka uğramalısınız. Bu kutsal alan 12 Olimpos tanrısından biri olan kent koruyucusu Athena'nın tanrıça heykelini de barındırırken 1800'lü yıllarda bölgede kazı çalışmaları yapan Amerikalılar tarafından götürülmüştür. Sütunların üzerine işlenen kabartmaların bir kısmı İstanbul Arkeoloji Müzesi, Boston Müzesi ve Louvre Müzesi'nde muhafaza edilmektedir.

Adatepe Zeytinyağı Müzesi

2001 yılında açıla müze ziyaretçilerine, zeytin ve zeytinyağı hakkında bilgi vermek amaçlı kurulmuştur. Bu müzede; zeytinyağı presleri, taşıma ve saklama kapları, zeytin toplama aletleri ve folklorik ürünler sergilenmektedir. Bütün bunların yanında zeytinyağı yapımının aşamaları da anlatılmaktadır. Ayrıca Türkiye'deki ilk zeytinyağı müzesi olduğunu da belirtelim.

Sivrice Plajı

Assos'ta ne yapılır sorusuna son cevabımız tertemiz sularında yüzmek olacaktır. Bunun için ise doğru adres Sivrice Plajı. Çok bilinirliğe sahip olmadığı için tenha olan bu plajın çevresinde yerli halkın açmış olduğu pansiyon, otel ve balık restoranları yer alıyor. Dar ve taşlık bir kumsala sahip olan Sivrice Plajı'nda denize daha rahat girebilmeniz için bir tahta iskele yapılmıştır.