Balık Kokusu Nasıl Gider? Balık Kokusu Evden Nasıl Çıkar, Ne Yapılır?

Balık kokusu, balık pişirilen yerlerde istenmeyen bir durumdur. Özellikle yağda pişirilen balıklar ortamda koku yaratacaktır. Balık kokusu nasıl gider? Balığın pişirildiği ortamdaki kokuyu gidermek için bazı yöntemleri uygulamanız gerekebilir. Evdeki balık kokusu nasıl geçer? Balık kokusunun çıkarılması, özellikle ev hanımlarının, üzerinde özellikle durduğu bir konudur. Balık kokusu evden nasıl çıkar sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Balık Kokusu Nasıl Gider?

Balık, en çok koku yapan yiyeceklerin başında gelir. Balığın özellikle tavada kızartılması halinde ortamda yoğun bir koku ortaya çıkacaktır. Bu kokuya engel olmanın öncelikli tedbiri, ortamda koku oluşmamasına yönelik tedbir alınmasıdır. Balığın mümkün olduğu kadar dış ortamda yapılması gerekir. Buna imkân yoksa balkon gibi ortamları da balık pişirme için kullanabilirsiniz. Balkonunuza kuracağınız küçük tüp ile balığınızı kokudan etkilenmeden pişirebilirsiniz.

Balığı evinizin mutfağında yapacaksanız, pişirme esnasında mutlaka aspiratörünüzü açık tutmanız gerekir. Alacağınız bu tedbir kokunun yayılmasına önemli ölçüde engel olacaktır. Pişirme işleminden sonra da mutfağın derhal havalandırılması, kokunun kısa sürede ortamdan uzaklaştırılmasını sağlayacaktır.

Evdeki Balık Kokusu Nasıl Geçer?

Evdeki balık kokusunun giderilmesi için bir kısım doğal uygulamalara da başvurabilirsiniz. Bir tencerenin içine biberiye, limon, mandalina ve portakal kabuğu, su ekleyerek kısık ateşte bunları kaynatın. Tencereden çıkan buhar ile odadaki balık kokusu ortamdan kaybolacaktır. Bu pratik çözümü her balık pişirme sonrasında kolay bir şekilde uygulayabilirsiniz.