Bedelli askerlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Bedelli askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? e-Devlet sonuç sorgulama ekranı!

Bedelli askerlik başvuruları sonrası şimdilerde gözler MSB'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Başvuru sürecinin üzerinden geçen süreçte vatani görevini yerine getirmek üzere başvuruda bulunan binlerce vatandaş askerliklerini yerine getirecekleri yerlerin, celp ve sevk tarihlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2023 Bedelli askerlik başvuru sonuçları ile celp ve sevk tarihleri ne zaman açıklanacak, belli olacak? İşte e-devlet ile sorgulama ekranı…
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
30 KASIM'A KADAR YOKLAMA YAPTIRANLAR OCAK CELBİNE YETİŞECEK
Şubat 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 30 Kasım 2022 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.
31.12.2020 (dâhil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 30.11.2022 (dâhil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)
Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şöyle:
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) - 2 Şubat 2023
Er (2'nci Grup) - 2 Masrt 2023
Er (3'üncü Grup) - 6 Nisan 2023
Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.
Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.
Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.
MSB 2023 YILI YOKLAMA DUYURUSU
1. 7179 sayılı Askeralma Kanunu gereğince, 2023 yılında yoklamaya tabi tutulacak yükümlüler tarafından yapılacak işlemler ve uygulanacak yoklama faaliyetleri müteakip maddelerde açıklanmıştır.
2. 2023 yılında;
- 01 Ocak 2023 tarihinde askerlik çağına girecek 2004 doğumlu yükümlülerden kanuni erteleme hakkı bulunmayanların,- 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamındaki ertelemeleri 2023 yılı içinde sona ereceklerin,
- 2021 yılı (dâhil) ve öncesindeki tarihlerde yoklama yaptırdığı halde erteleme hakkını kullanan yükümlülerden (sınıflandırıldıktan sonra ertelenenler hariç) ertelemeleri 2023 yılı içinde sona ereceklerin, 01 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında yoklamalarını yaptırmaları gerekmektedir.
3. Ayrıca 2004 ve daha yaşlı doğumlulardan; erteleme hakkı bulunmasına rağmen erteleme hakkını kullanmadan veya erteleme süresi içerisinde silahaltına alınmak isteyenlerin yoklamalarını yaptırmaları gerekmektedir.
4. Yükümlülerin, yoklamalarını yaptırmak maksadıyla, e-Devlet üzerinden başvuru yapmaları veya bizzat en yakın askerlik şubelerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
5. Yoklama işlemlerini e-Devlet üzerinden başlatacak yükümlüler; www.turkiye.gov.tr adresindeki Asal Yoklama İşlemleri başlığı altında bulunan asal yoklama başvurusu linkinden, vesikalık fotoğraflarını yükleyip, gerekli formları doldurduktan sonra, T.C. kimlik kartları ve varsa sağlık durumlarına ilişkin raporları ile birlikte kayıtlı bulundukları aile hekimlerine müracaat ederek yoklamalarını yaptıracaklardır.
6. Yoklamalarını askerlik şubesi vasıtasıyla yaptıracak yükümlüler; T.C. kimlik kartları, varsa; öğrenim belgesi, sürücü belgesi, meslek veya sanatlarına ilişkin bonservis, sertifika, kurs belgesi ve sağlık durumlarına ilişkin raporları yanlarında bulunduracaklardır.
7. Yurt dışında bulunan yükümlüler yoklamalarını bulundukları ülkedeki yurt dışı temsilciliklerimize veya yurt içinde en yakın askerlik şubesine başvurarak yaptıracaklardır.
8. 2023 yılı içinde lise ve üzeri seviyedeki okullardan mezun olan yükümlülerden, erteleme hakkını kullanmak isteyenlerin, 31 Aralık 2023 tarihine kadar dilekçe ve mezuniyet veya ilişik kesme belgeleri ile birlikte en yakın askerlik şubesine müracaat etmeleri veya e-Devlet üzerinden başvurmaları gerekmektedir.
9. Yoklamaya tabi yükümlülerden yoklama işlemlerini 31 Aralık 2023 tarihine kadar tamamlamayanlar hakkında, 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 24'üncü maddesi gereğince cezai müeyyide uygulanacaktır.
10. 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince, bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.