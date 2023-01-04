Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL? Ocak zammı ile 2023 MSB yeni zamlı bedelli askerlik ücreti kaç TL oldu, nasıl hesaplanır?

MEMUR ZAM ORANI YÜZDE 30 OLDU!

2022 Aralık ayı enflasyonu TÜİK tarafından 3 Ocak 2023 Salı günü açıklandı. Aralık verisi ile beraber memur zammı için 6 aylık enflasyon farkı 16,47 oldu. Tüm memur ve emekliler için refah payı oranı ise yüzde 25 artırılmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli zammı için yeni oranları açıkladı. Başkan Erdoğan yeni oranın yüzde 30'a kadar çıkarılacağını açıkladı. En düşük emekli maaşı 5.500 TL olurken en düşük memur maaşı ise 11.848 TL oldu.

Memur maaş zamlarının açıklanmasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de bedelli askerlik ücreti oldu.