Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL? Ocak zammı ile 2023 MSB yeni zamlı bedelli askerlik ücreti kaç TL oldu, nasıl hesaplanır?

Bedelli askerlik ücreti 2023 yeni yıla girilmesiyle beraber araştırılmaya başlandı. Memur zammı ile doğru orantılı olarak değişen bedelli askerlik fiyatı 01 Temmuz – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında 80.064,72 olarak belirlenmişti. Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre, 2023 memur zam oranı refah payı ile yüzde 30 olarak güncellendi. Bu gelişme sonrası nakit bedel ödeyip vatani görevini kısa süreli olarak yerine getirmek isteyenler, 2023 yılında geçerli olacak tutar ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Ocak zammı ile 2023 MSB Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL, nasıl hesaplanır? İşte, 2023 yeni ve zamlı bedelli askerlik ücreti hesaplama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
2022 Aralık ayı enflasyonu TÜİK tarafından 3 Ocak 2023 Salı günü açıklandı. Aralık verisi ile beraber memur zammı için 6 aylık enflasyon farkı 16,47 oldu. Tüm memur ve emekliler için refah payı oranı ise yüzde 25 artırılmıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli zammı için yeni oranları açıkladı. Başkan Erdoğan yeni oranın yüzde 30'a kadar çıkarılacağını açıkladı. En düşük emekli maaşı 5.500 TL olurken en düşük memur maaşı ise 11.848 TL oldu.
Memur maaş zamlarının açıklanmasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de bedelli askerlik ücreti oldu.
2023 Bedelli askerlik ücreti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın memur ve emekli maaş zam oranını açıklamasıyla birlikte en çok araştırılan konular arasına girdi.
Her yıl memur maaş zammına endekslenmiş biçimde iki kez artan bedelli askerlik ücreti için 2023 Temmuz ayına kadar geçerli olacak fiyat bekleniyor.
2023 yılına ilişkin yeni ücretler henüz açıklanmadı. Ancak Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinde yer alan son açıklamada "7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir. Bedelli askerliğe müracaat eden yükümlülerin, ödeme yapacakları tarihte geçerli olan bedel miktarını ödemeleri halinde başvuru işlemleri tamamlanmaktadır. 01 Temmuz – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında ödenecek tutar 80.064,72 Türk Lirası olarak belirlenmiştir." denildi.
AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, emekli ve memur maaşı zam oranını yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkardıklarını söyledi.
Buna göre, şu an 80 bin 64 lira olan bedelli askerlik ücretinin 6 aylık enflasyon farkı ve refah payıyla birlikte yüzde 30 zamlanacağı tahmin ediliyor.
Bedelli askerlik ücreti, memur zammı ile birlikte hesaplanıyor. Memurların yeni zam oranı belirlendi ve bedelli askerlik ücreti hesaplanabiliyor.
Asgari ücret zammı yüzde 54,66, memur ve emekli zammı yüzde 30 olarak gerçekleşince, 6 asteğmen maaşına endeksli bedelli askerlik ücretinin yeni yılda 100 bin TL'yi aşacağı bekleniyor.
Öte yandan bedelli askerlikte yeterli eğitim kapasitesinin mevcut olmaması nedeniyle kura sistemi uygulanabilir. Şu anda birliklerin eğitim kapasitesi 120-149 bin arasında fakat bedelli askerlik için müracaatların bu rakamın çok üstünde olması bekleniyor.
Hal böyle olunca bedelli askerliğin kura ile belirlenmesi bekleniyor. Fakat 2023 bedelli askerliğin kura ile belirlenip belirlenmeyeceği henüz belli değil. Konu ile ilgili MSB'den resmi açıklama bekleniyor.
Bedelli askerlik yapmayan kişilerin askerlik süresi 6 aydır. Ancak bedelli askerlikte 2022 yılında askerlik süresi 1 ay olarak belirlenmiştir. İçinde bulunulan ayın kaç gün olduğu, yol ve sevk durumlarına göre bu süre kısalabilmektedir.
Örnek olarak 3 gün yol izni bulunan bir kişi için bedelli askerlik süresi 27 gün, 4 gün yol izni bulunan bir kişi için ise askerlik süresi 26 gün olabilmektedir.