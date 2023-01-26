Bilgisayar Şifre Değiştirme - Laptop, Bilgisayar, PC Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır, Giriş Parolası Nereden Değiştirilir?

Bilgisayar kullanan çoğu kullanıcı güvenlik sağlamasından ötürü parola belirler. Bilgisayara her giriş yaptığı zaman, önceden belirlediği şifreyi kullanır. Bazı durumlarda ise şifre değişimi yapmak isteyen kişiler bunun nasıl yapılacağı konusunda yeterli bilgiye sahip değildir. Bilgisayar parola değiştirme de kişinin bilgisayarını korumaya alması açısından önemlidir. Şifre tamamen kişiye özeldir ve kişiye ait tüm veriler bilgisayarda saklanmaktadır. Bu nedenle bilgisayar giriş şifresi değiştirme önemlidir. Daha önce bilgisayarına şifre belirlememiş kişiler de bunun nasıl yapılacağı konusunda internete başvurmuştur. Aynı şekilde, önceden belirlenmiş şifrenin dışında yeni şifre belirlemek isteyenler PC şifre değiştirme hakkında araştırma yapmıştır. Bu durumda laptop, bilgisayar, PC şifre değiştirme nasıl yapılır, giriş parolası nereden değiştirilir? Soruları merak edilmiştir. Bilgisayar şifre değiştirme konusu hakkında merak edilenler...

Bilgisayar Şifre Değiştirme

Bilgisayar kişisel olduğu için şifre ile korunması, güvenlik açısından önemlidir. Bilgisayara parola koymak, başkalarının bilgisayarınıza giriş yapmasını da engelleyecektir. Bilgisayar şifre değiştirme için bazı yöntemleri uygulamak gerekmiştir. Bunun için takip etmeniz gereken ilk adım, başlat menüsünden Windows ayarlarını seçmenizdir. Ardından hesaplara tıklayarak, hesap ayarlarında solda yer alan menüden oturum açma seçeneklerine tıklayın. Sağ menüden ise parolayı seçerek, hemen altında bulunan ekle butonuna basmanız gerekecektir. Ve sonra karşınızda parola oluştur yazısı çıkacaktır. Bu yeni çıkan ekranda, oluşturmak istediğiniz parolayı yazıp onaylamak için aynı parolayı ikinci defa yazıp tıklamanız gerekecektir. Bunun ardından parola ipucu sayfasında, parolanızı unutmanız durumunda kurtarıcı bir ipucu yazmanız gerekecektir. Bu adımları takip etiğiniz müddet sorunsuz bir şekilde bilgisayarınızda parola oluşturmuş olacaksınız.

PC Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızda geçerli bir şifre olmasına rağmen yeni şifre belirlemek istiyorsanız belli başlı adımları takip etmeniz gerekecektir. PC şifre değiştirme nasıl yapılır sorusuna cevap arayanlar, bunun için internete başvurmuştur. Şifre değişikliği için başlat menüsündeki hesap ayarları üzerinden işleminize devam edebilirsiniz. Bunun yanı sıra kısa yoldan şifre değişikliği yapmak isteyenler, klavyeden CTRL+ALT ve DEL tuşuna basması gerekecektir. Bu tuş kombinasyonu sizi direkt şifre belirlemeye götürecektir.