Bilgisayarı Televizyona Yansıtma – Bilgisayarı Televizyona Yansıtmak İçin Ne Yapılır, PC Ekranı TV’ye Nasıl Yansıtılır?

Teknolojinin sunduğu özelliklerden biri olduğu için insanlar, bilgisayarı televizyona yansıtmak için ne yapılır diye araştırır. Film, dizi, video izlemek veya farklı bir amaç için ekranı bağlamak isteyenler, kablosuz bilgisayar ekranı televizyona nasıl yansıtılır diye sorar. Özellikle öğrencilerin ve çalışanların merak ettiği bir konu ise bilgisayar ekran yansıtma özelliği nasıl açılır sorusudur. HDMI ekran yansıtma nasıl yapılır? Neler gerekir?

Bilgisayarı Televizyona Yansıtmak İçin Ne Yapılır?

Bilgisayardan herhangi bir dizi, film, video izlemek veya sunum yapmak için ekranın televizyona bağlanması gerekir. Bunu nasıl yapacağını öğrenmek isteyenlerin izlemesi gereken birkaç adım vardır. Öncelikle, HDMI bağlantı noktasına sahip bir bilgisayar ile HDMI veya VGA kablosu gerekir. Kablonun bir ucu bilgisayarın HDMI bağlantı noktasına, diğer ucu ise TV'nin HDMI veya VGA yuvasına takılmalıdır. Böylece, TV ve projektör ile bilgisayar ekranı yansıtılabilir.

Uzaktan kumandada bulunan Giriş / Güç düğmesi ise genellikle sol üst kısımda bulunur. Bu düğme önemlidir, çünkü giriş kanalını değiştirmeyi sağlar. Düğmeye bastıktan sonra tercih etmek için bazı seçenekler çıkar. Örneğin, TV'ye PlayStation ekranı bağlanak için girişi HDMI 1 olarak ayarlamak gerekir. Dijital yayın alıcısı bağlamak için ise HDMI 2 bağlantı noktası seçilmelidir. Bütün kanalları listelemek için giriş HDMI 2 olarak ayarlanmalıdır.

Bütün HDMI bağlantı noktaları, TV'ye veya projektöre bir ses, video veya sunum dosyasını yansıtma imkanı tanır. Buna, kaynak veya giriş aygıtı da denir.

Kablosuz Bilgisayar Ekranı Nasıl Yansıtılır?

Bu yöntem, akıllı televizyonu olan kişiler için oldukça basittir. Wi-fi bağlantısı sayesinde dakikalar içinde bilgisayar ekranı yansıtmak mümkündür. Akılı televizyonun wi-fi özelliği açıldıktan sonra, bilgisayarın "ayarlar" kısmında bulunan "cihazlar" sekmesine gidilmelidir. Burada, ekran yansıtma özelliğini açmak için öncelikle televizyonu bilgisayara tanımlamak gerekir. "Bluetooth ya da başka cihaz ekle"ye tıklanmalı ve "kablosuz ekran veya takma birimi" seçilmelidir. Tarama tamamlandıktan sonra kişi kendi bilgisayarını seçmeli ve bağlanmalıdır. Ardından, "ayarlar" kısmından "sistem" bölümü açılmalı "bu bilgisayarda göster" seçeneği aktifleştirilmelidir. Daha sonra, Win+P kısayolu ile yansıtma ekranı seçenekleri görüntülenmelidir. "Windows eylem merkezi" açılmalı ve "yansıt"a tıklanmalıdır. İstenilen yansıtma şekline karar verdikten sonra ekranı televizyona yansıtmak mümkündür.