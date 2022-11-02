BİM Çalışma Saatleri-Haftaiçi ve Haftasonu Bim Kaçta Kapanıyor, Kaçta Açılıyor, Açılış Kapanış Saati Nedir?

BİM çalışma saatleri 2022, süpermarketlerin açılış ve kapanış saatleri, İç işleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yönerge esaslarına göre düzenlenir. BİM market çalışma saatleri bilinerek alışveriş zamanınızı tayin edebilirsiniz. BİM açılış kapanış saatleri, ihtiyaçlarınızı karşılamaya yetecek zaman aralığındadır. BİM Cuma çalışma saatleri, diğer süpermarketlerden farklı olabilir. BİM kapanış saati ve merak ettiğiniz diğer hususlar yazımızın devamında.

BİM Çalışma Saatleri

BİM, Türkiye'de en fazla şubesi bulunan süpermarket zincirlerinden biridir. Söz konusu marketin portföyünde 850'nin üzerinde ürün bulunur. Bunun yanında marketin aktüel ürünleri de müşterilerin dikkatini çeken parçalar arasındadır. BİM marketler zincirinin tüm Türkiye'deki çalışma saatleri aynıdır.

BİM marketlerinin hafta içi ve hafta sonu çalışma saati aynıdır. Bahse konu market haftanın 7 günü müşterilerine hizmet verir. Bu kapsamda marketin açılış saati 09:00, kapanışı ise 21:00'dır. Marketlerde öğle arası yoktur. Hizmetin aksamaması için tüm personel vardiyalı şekilde çalıştırılır. Cuma günleri ise cuma namazı vaktinde marketin kapalı olduğunu görebilirsiniz. Bu vakit, cuma günü öğle ezanının okunduğu saate göre ayarlanır.