Crespi Etkisi Nedir? Eğitim Bilimlerinde Crespi Etkisi Ne Anlama Gelir, Hangi Kuram?

Hayatımızın her alanında maruz kaldığımız crespi etkisi nedir merak konusudur. Bu etkiye nasıl maruz bırakıldığımızı crespi etkisi örnekleri ile anlayacağız. Geçmişten günümüze kadar insanlar ve hayvanlar üzerinde bu etkinin deneyleri yapılmıştır. Bununla beraber crespi etkisi hangi kuram yada nasıl geçer soruları doğmuştur. İşte tam bu noktada crespi etkisi nedir, crespi ilkesi nasıl ortaya çıktı ve buna benzer soruların cevaplarını haberimizin devamında başlıklar halinde bulabilirsiniz.

Crespi Etkisi Nedir?

Crespi etkisi Türkçe tabiriyle pekiştirme olarak bilinir. Hayatımızın nerdeyse her alanında farkında olmadan crespi etkisine maruz kalıyoruz . Adını bile bilmediğimiz bu etkinin insanlar tarafından uygulandığı bir gerçektir. Bilinçli veya bilinçsiz bu etkinin altında kalıyoruz .

Crepsi etkisi, 1942 senesinde Amerikalı psikolog Leo P. Crespi tarafından ortaya atılmıştır. Leo P. Crespi farelerle çalışmıştır. Fareleri bir labirente alan Leo P. Crespi farelere çeşitli görevler ve sonucunda ödüller vermiştir. Deneylerde ödüllerin büyüklüğü arttıkça, farelerin daha hızlı çalıştığı sonucuna varılmıştır. Ödüller büyükten küçüğe doğru verilmeye başlandığında ise farelerin hareketlerinde yavaşlıklar görülmüştür. Deneylerde ödül büyüklüğünün öğrenmenin hızında da etkisi olduğunu kanıtlamaktadır. Aynı zamanda psikolog Clark Hull crespi etkisi kavramına davranış kuramında yer vermiştir. Davranış psikolojisinde crespi etkisi, ödül- motivasyon dengesini tanımlar. Ödülü arttırsanız motivasyonu da arttırmış olursunuz. Crespi etkisini basitçe şu şekilde açıklayabiliriz; pekiştirenin artırılması halinde ortaya konan performansın da artması. Yani herhangi bir olayda durumu pekiştiren pekiştiricin arttırılması sonucunda ortaya çıkacak olan performansın da artması durumunda crespi etkisi meydana gelmektedir. Pekiştirme arttıkça kişide olacak davranışın da görülme sıklığı artacaktır. Bu durum tam tersi şekilde de işleyebilir. Yani pekiştirmenin azalması durumunda kişide davranışın gösterilme sıklığı azalacaktır. Pekiştirme gücü ne kadar fazla olursa tepki de bir o kadar kuvvetli olmaktadır.

Pekiştirmenin 13 tane türü bulunmaktadır. Bunlar;

Olumlu: İçinde bulunulan durumun güzel bir uyarıcı ile tekrarlanma olasılığını arttırır.

Olumsuz: İçinde bulunulan durumda kötü bir uyarıcının ortadan kaldırılması ile davranışın tekrarlanması amaçlanır.

Maddi: Pekiştireç olarak kullanılan malzemenin maddi değer taşıması.

Manevi: Pekiştireç olarak kullanılan malzemenin maddi değer taşımaması.

İçten: Kişinin kendisine pekiştirme yapması.

Dıştan: Kişinin çevresindekiler tarafından davranış yönünün pekiştirilmesi.

Simgesel: İstenen davranışı gösteren kişiye, pekiştireç olarak kullanılacak malzemenin marka veya farklı simgelerle yapılması.

Sembolik: İstenilen davranışı gösteren kişiye, tek başına anlam taşıyan plaket veya belge gibi pekiştireç verilmesi.

Doğal: Önceden planlamadan ama ortaya çıkan pekiştirecin hoşa gitmesi sayesinde devam etmesi.

Planlanmış: Önceden belirlenerek davranış sonrasında verilen pekiştirece denir.

Ayrımlı: İstenen davranışın pekiştirilip, istenmeyenin pekiştirilmemesidir.

Dolaylı: Kişinin kendisine model olarak aldığı davranışı pekiştirmesi ve kişide oluşan pekiştirme.

Crespi Etkisi Örnekleri

Bir köpekle oynarken fırlatılan topu geri getirmesi için o topu her getirdiğinde bir ödül anlamında et parçası verildiğinde köpek bir süre sonra bu duruma alışacaktır.

Çalışan bir kişinin maaşı 5 bin tl olsun. Bu kişinin maaşı 6 bin tl olduğunda performansında artış gözlenirken aynı kişinin maaşı 5 bin tl' den 4 bin tl' ye düşürülürse performansında düşüş gözlenir.

Belirli bir saat ders çalışan çocuğunuza çikolata vereceğinizi söylediğinizde çocuğunuz daha fazla çikolata yiyebilmek için daha fazla ders çalışmak isteyecektir. Bu crepsi etkisidir ve çocuğunuzun performansında artış gözlenir.

Odasını toplamak istemeyen çocuğunuza odasını toplaması halinde çocuğunuza harçlık vereceğinizi söylerseniz çocuğunuz odasını toplamaya başlayacaktır. Çünkü çocuğunuz karşılığında sizden harçlık alacağını bilir ve harçlık almak için odasını toplamak ister.