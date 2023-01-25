Eczane Hizmetleri Ne İş Yapar? Eczane Hizmetleri Mezunu Ne Yapar, İş İmkanları Neler?

Eczane hizmetleri ne iş yapar konusu iki yıllık önlisans bölümünü bitiren öğrenciler için önemlidir. Sağlık sektöründe güzel bir kariyer edinmek isteyen kişilerin eczane hizmetleri iş imkanları neler sorusuna geniş kapsamlı yanıt bulması gerekir. Eczane hizmetleri mezunu ne yapar, iş imkanları neler sorularına aranılan tüm yanıtları sizler için araştırdık ve tüm detaylarıyla yazımızın devamında paylaştık.

Eczane Hizmetleri Ne İş Yapar?

Eczane hizmetleri 2 yıllık bir ön lisans programıdır. 4 dönemden oluşan bölümde öğrenciler eczane teknikeri olarak yetiştirilirler. Sağlık teknikeri olarak eczanelerde çalışan kişilerin iş alanları hem özel hem de kamuda mevcuttur. Eğitim sırasında tüm öğrenciler teorik ve pratik olarak birçok ders alırlar. Derslerin büyük bir kısmı ise kimya ağırlıklıdır. Laboratuvarlarda gerçekleştirilen birçok uygulama dersleri de bulunur. Bununla birlikte öğrencilerin eczanelerde stajlarını da tamamlamaları gerekir.

Bu kişiler doktorlar tarafından yazılan reçetelerin düzenlenmesinden ve eczane ortamında hastaya sunulmasında görevlidirler. Bununla birlikte çalıştıkları kuruma göre görev tanımları farklılık da gösterebilir.

Eczane Hizmetleri Görevleri Neler?

Eczane hizmetlerinden mezun olan kişilerin çeşitli görev ve sorumlulukları vardır. Bu kişiler kamuda çalışabildikleri gibi çeşitli özel kurumlarda da çalışabilirler. Eczane ortamları da en rahat iş bulabilecekleri alanlar arasındadır. Kendilerine gelen reçeteleri en iyi şekilde düzenleyip hastaya vermek bu kişilerin en önemli görevleri arasında yer almaktadır.

Bunların yanında ilaç üretim fabrikalarında üretimden sorumlu olabildikleri gibi depolarda ilaçların istiflenmesi ve listelenmesinden sorumlu olabilirler. Kısacası işletmelerde çalıştıkları pozisyonlar görev ve sorumluluklarına etki eden unsurlar arasında yer alır.

Eczane Hizmetleri İş İmkanları

Eczane hizmetleri iş imkanları oldukça fazladır. Bu kişiler mezun olduktan sonra sağlık teknikeri ya da eczane teknikeri olarak iş bulabilirler. Diplomaları 2 yıllık olmakla birlikte DGS'ye girerek daha yüksek bir bölüm bitirme şansları da vardır. Bu kişilerin çalışabilecekleri alanlar arasında özellikle şunları saymak mümkündür:

Kamu hastanelerinde bulunan eczanelerde çalışabilirler.

Üniversite hastanelerinde çalışabilirler.

Özel eczaneler en çok iş bulabildikleri alanlar arasında yer alır.

İlaç üretim firmalarında iş bulma potansiyelleri yüksektir.

İlaç satış firmalarında çalışma imkanları vardır.

İlaç depolarında çalışma olanakları bulunur.

Kişiler mezun olup diplomalarını aldıklarında bu alanlarda kendilerine iş olanakları yaratabilirler. Staj yapılan yer iş bulmada önemli olmakla birlikte deneyim de önem kazanır. Eczane hizmetleri alanında iş alanlarının olması mezunlar açısından önemli bir avantajdır.