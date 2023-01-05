Emekli zammı 2023 hesaplama: Ocak zammı 2023 ile SSK Bağ-kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

"TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, sizlere en kalbi duygularımla selamlarımı gönderiyorum. 2023 yılının ilk grup toplantısının hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Elbette yeni müjdeleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz. Milletimizin huzuruna çıktığımız her parti programımız bir eser siyaseti olarak kayıtlara geçmektedir. Çünkü bizim milletimize bir ahdimiz var. Biz eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlüne girdik. Milletimizin gönlündeki yerini korumakta kararlıyız.

Gece gündüz çalışıyor ve mücadele veriyoruz. Varsın birileri ucube bir masa etrafında köşe kapmaca oynasın, birbirlerine çelme taksın, gözünü oysun... Varsın birileri kendi saplantılarını ülkenin ve dünyanın gerçeği sanarak ülkesine kin kusmaya devam etsin, biz işimize bakacağız, ülkemizi kalkındırmak için yatırımla istihdamla üretimle ihracatla Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz.