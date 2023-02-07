Estonya Feribotu Sendromu Nedir? Estonya Feribotu Sendromu Olayı Gerçek Mi, Psikoloji Literatüründe Yeri Var Mı?

Estonya feribotu sendromu nedir konusu, günümüzde en fazla merak edilen konu başlıkları arasındadır. Psikoloji kitaplarına konu olduğu söylenen bu sendromun ayrıntıları birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Konuyla yakından ilgilenenler, Estonya feribotu sendromu gerçek mi değil mi diye merak edenler ve daha detaylı bilgiye sahip olmak isteyenler, akıllarına takılan tüm soruların cevaplarını yazımızın devamında bulabilir.

Estonya Feribotu Sendromu Nedir?

Estonya feribotu kazası, denizcilik tarihinin en kötü ve en büyük trajedilerinden biri olarak anılmaktadır. 28 Eylül 1994 senesinde meydana gelen bu gemi kazasında birçok insan hayatını kaybetmiştir. Bu kazaya Estonya feribotu sendromu denmesinin sebebi gemi su dolmaya başlamışken hiçbir yolcunun kendini kurtarmak için çabalamaması ve geminin batmasını izlemesidir. Bu durum psikolojik yönden de araştırılmış bir konudur. Psikoloji alanında birçok farklı sendrom türü bulunmaktadır. Bu büyük gemi kazasının psikoloji literatürüne ve psikoloji kitaplarına "Estonya feribotu sendromu" olarak geçtiği iddia edilmektedir.

Estonya Feribotu Sendromu Olayı Ve Hikâyesi

1993 senesinde "MS Estonia" adıyla yolculuk seferlerine başlayan Estonya feribotu, Baltık Denizi'nin en büyük gemilerinden biri olarak bilinmekteydi. Estonya feribotu sendromu olayı ve hikâyesi, denizcilik tarihine büyük izler bırakmış olan bir hikayedir. 27 Eylül 1994 senesinde Estonya'nın başkenti olan Tallinn'den, İsveç'in başkenti olan Stockholm'a gitmek için yola çıkan feribotta toplam 989 yolcu vardı. Yolcular dışında mürettebat ekibi de bulunmaktaydı. Feribot içerisinde bulunan yüklerin dengesiz bir şekilde yerleştirilmiş olmasından ötürü feribot limandan biraz yana yatmış vaziyette ayrıldı. 28 Eylül gece saat 00.50'de feribot kıyıya yakın bir yerdeyken yavaş yavaş su almaya başladı.

Feribotun yavaş yavaş su almasıyla su seviyesi 50 cm yüksekliğine gelmiş ve feribot yan yatmıştır. Feribotun su aldığı esnada bazı yolcular kendini kurtarmak için suya atlamıştır. Büyük bir kısmı ise gem kaptanının "panik yapmayın dünyanın en güçlü feribotundasınız" anonsu üzerine gemiden ayrılmamış ve geminin batışını son dakikaya kadar izlemiştir. Gemi gece saat 01.50 sularında tamamen batmıştır. Bu büyük gemi kazasından sadece 137 yolcu kurtulmuş, 852 yolcu hayatını kaybetmiştir. Bu yolcuların büyük bir bölümü yüzme bilmesine karşın kendilerini kurtarmak için hiçbir hamlede bulunmamıştır. Bu durum özellikle psikoloji uzmanlarının dikkatini çekmiştir.

Estonya Feribotu Sendromu Gerçek Mi?

5 Ağustos 2018 senesinde sosyal medya platformlarından birinden Estonya feribotu sendromunun psikolojik literatürlerde var olduğuna dair bir paylaşım yapılmıştır. Her ne kadar psikoloji literatüründe geçtiği söylense de bunun doğruluk payı yoktur. Kazadan sağ olarak kurtulan yolcuların söylediklerine göre gemi kaptanı "dünyanın en güçlü feribotundasınız" anonsunu söylememiştir. Akademik çalışmalara da konu olan bu trajedik olayda feribotun nasıl dalgalara dayanamayıp alabora olduğu da halen araştırılmaktadır.