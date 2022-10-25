Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak?

Fenerbahçe Rennes canlı yayın bilgileri sporseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi son 16'ya direkt çıkmak isteyen sarı kanarya, bu maçı kazanıp grup lideri olmak istiyor. Avrupa Ligi maçlarının EXXEN veya TV8,5 ekranlarında yayımlandığını bildirmekte yarar var. Peki, Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda? İşte detaylar…
FENERBAHÇE'DE SAKATLAR BULUNUYOR
Fenerbahçe'de Joshua King, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres'in sakatlıkları devam ediyor.
Bunun yanında A takım kadrosunda yer alan Serdar Dursun, Bruma, Isak Vural, Cağtay Kurukalıp, Mauricio Lemos ve Nazım Sangare kayıtlı olmadıkları için maçta oynanamayacak.
FENERBAHÇE RENNES MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe sahasında Rennes'i, AEK Larnaca da sahasında Dinamo Kiev'i konuk edecek. Maç, 27 Ekim 2022 Perşembe günü saat 19.45'te canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe maçı Exxen ekranlarında canlı olarak yayımlanacak.
FENERBAHÇE RENNES PUAN DURUMU
B Grubu puan durumu şu şekilde: