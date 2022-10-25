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Haberler Keşfet Haberleri Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 25.10.2022 14:22

Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak?

Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak?

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçları Perşembe günü itibariyle başlıyor ve temsilcilerimiz arasında yer alan Fenerbahçe, grup birinciliği için Fransız temsilcisi Rennes ile mücadele edecek. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen sporseverler, Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Jorge Jesus önderliğinde sarı kanarya, hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi B Grubu’nda lider konumda bulunuyor. Peki, Ligi Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak, TV8,5 mu EXXEN mi? İşte detaylar…

Fenerbahçe Rennes canlı yayın bilgileri sporseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi son 16'ya direkt çıkmak isteyen sarı kanarya, bu maçı kazanıp grup lideri olmak istiyor. Avrupa Ligi maçlarının EXXEN veya TV8,5 ekranlarında yayımlandığını bildirmekte yarar var. Peki, Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda? İşte detaylar…

FENERBAHÇE'DE SAKATLAR BULUNUYOR

Fenerbahçe'de Joshua King, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres'in sakatlıkları devam ediyor.

Bunun yanında A takım kadrosunda yer alan Serdar Dursun, Bruma, Isak Vural, Cağtay Kurukalıp, Mauricio Lemos ve Nazım Sangare kayıtlı olmadıkları için maçta oynanamayacak.

SON MAÇINDA AEK LARNACA'YI DEPLASMANDA MAĞLUP ETTİ

Fenerbahçe son maçında AEK Larnaca'yı deplasmanda 2 – 1'lik skorlar geçerek grupta puanını 10'a çıkardı. Böylece gruptan çıkmayı garantiledi.

Fenerbahçe gruplarda 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

FENERBAHÇE RENNES MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe sahasında Rennes'i, AEK Larnaca da sahasında Dinamo Kiev'i konuk edecek. Maç, 27 Ekim 2022 Perşembe günü saat 19.45'te canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe maçı Exxen ekranlarında canlı olarak yayımlanacak.

FENERBAHÇE RENNES PUAN DURUMU

B Grubu puan durumu şu şekilde:

DINAMO KIEV FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Grubun son maçı Dinamo Kiev Fenerbahçe 3 Kasım 2022 tarihinde saat 23.00'da oynanacak.

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Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak?
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