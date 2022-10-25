Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak?

Fenerbahçe Rennes canlı yayın bilgileri sporseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi son 16'ya direkt çıkmak isteyen sarı kanarya, bu maçı kazanıp grup lideri olmak istiyor. Avrupa Ligi maçlarının EXXEN veya TV8,5 ekranlarında yayımlandığını bildirmekte yarar var. Peki, Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda? İşte detaylar…