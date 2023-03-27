FSI Motor Nedir? FSI Motor Özellikleri Neler, Ömrü Ne Kadar?

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FSI Motor Ne Demek?

Otomobil motorlarının her birinin farklı çalışma prensibi vardır. Günümüz araçlarında yaygın şekilde kullanılan motor türlerinden biri de FSI motordur. FSI motor, atmosferik benzinli motor teknolojisinin kullanıldığı bir motor türüdür. Söz konusu motorlar özellikle düşük devir seviyesinde çok az yakıt tüketir. Bu nedenle yaygın şekilde tercih edilir. Fakat performans anlamında memnuniyetsizlik yarattığından yetersiz kalabilir. Yüksek devirde araç kullanımında performans artsa da bu durumda da yakıt tüketiminde sorunlar ortaya çıkabilir.

FSI motorlar 2000'li yılların başlarında kullanılmaya başlamıştır. İlk FSI motorlar 4 noktadan enjeksiyonlu olarak üretilmiştir. FSI motorlar dünya genelinde yaygın olarak kullanılmasına karşın ülkemizde çok fazla tercih edilmez. Bunun nedeni, ülkemizde kullanılan araçların birçoğunun LPG'li olmasından kaynaklıdır. FSI motorlar LPG teknolojisini desteklemez.

FSI Motor Özellikleri

FSI motorun özellikleri, araç seçiminde etkili olan bir husustur. Bu kapsamda aşağıdaki motor özelliklerini dikkate alabilirsiniz.

Düşük devirde düşük yakıt tüketimi söz konusudur.

Yüksek devirlerde önemli oranda yakıt artışı yaşanabilir.

Kolay kolay arıza yapmaz.

Arıza durumunda tamirat masrafları fazladır.

FSI motorlarda bir kısım kronik sorunlar da söz konusudur. Bu kapsamda aşağıdaki hususları dikkate alabilirsiniz.