GATT Nedir? GATT Açılımı Ne, İlkeleri Neler, Türkiye Hangi Tarihte Üye Oldu?

GATT nedir hakkında sağlanan bilgi erişiminde, ticaret ve gümrüğe kurumsal bir çatı altında değinildiği çözümlenmiştir. Bu kurumsallığı GATT temel ilkeleri ile eş zamanlı düşünmek gerekir. Bu kurum bir ülkenin ekonomisini ele alan bir yapıdadır. GATT açılımı da bu durumu açıklığa kavuşturan kelimelere sahiptir. Ülkeler olarak bahsedildiği için GATT ülkeleri şeklinde bir liste oluşturmak mümkündür. Konuya ülkemizi dahil etmek doğru olacaktır. Çünkü ülkemiz de bu kuruma üyedir. Bu noktada Türkiye GATT hangi tarihte üye oldu açıklaması yapılmalıdır.

GATT Nedir?

Toplumun yapısı geliştikçe ticaret, ekonomi gibi unsurlarda değişmiştir. Dünya küreselleştikçe de bu unsurlar tüm ülkeleri etkilemeye başlamıştır. Bu etkileme sonucunda ise uluslararası bazı anlaşmalara ihtiyaç duyulmuştur. Bu anlaşmalar sayesinde ülkelerin bazı noktaları koruma altına alınmıştır. Aynı zamanda bu anlaşmalar ile ülkelerin bazı noktalarına düzenlemeler de gelmiştir. GATT bu çerçevede değerlendirilebilecek yapıdadır. GATT açılımı, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmaları şeklindedir. Açılımından da anlaşılacağı üzere üye olan ülkelerin gümrüğünü, ticaretini, ekonomisini, ithalatını ve ihracatını konu alan bir anlaşmadır. Dolayısıyla GATT'a üye olan ülkelerin ticaretini konu alan haklar ve sorumluluklar bu anlaşma da yer almaktadır.

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Temel İlkeleri

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmalarının toplam dört temel ilkesi vardır. Bu ilkelerde işlenen temel argüman, üye ülkelerin ticaret çerçevesinde eşit olduğudur. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması dört ilkesi şu şekildedir: Ayrımcılık yapılmaması ilkesi, değişimlerin liberalizasyonu ilkesi, arabuluculuk ilkesi ve karşılıklılık ilkesidir. İlk ilkede amaçlanan yapılan ticaretin tarafsız yani ayrımcılık yapılmadan gerçekleşmesidir. İkinci ilkede amaçlanan ülkelerin ulusal sanayi alanlarının gümrük tarifelerle korunmasıdır. Üçüncü ilkede amaçlanan üye ülkeler arasında yaşanacak uyumsuzlukların çözüme kavuşturulmasıdır. Dördüncü ve son ilkede ise üye olan ülkeler arasında gümrük tarifelerinde indirim istenmesi amaçlanmıştır.

Türkiye GATT Hangi Tarihte Üye Oldu?

Türkiye Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmaları gibi birçok uluslararası kuruluşlara üyedir. Bazı kuruluşlara üye olduğu tarih geçmişe dayanmaktadır. Bazıları ise günümüz tarihine yakındır. Türkiye'nin diğer üye olduğu uluslararası kuruluşlar şu şekildedir: Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği, Avrupa Birliği, Türk Devletleri Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlar vardır. Türkiye, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmaları kuruluşuna 1951 yılında üye olduğu bilinmektedir.