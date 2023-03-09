Hac Malzemeleri Listesi - Hac Malzemeleri Nelerdir, Neler Götürülür?

Hac malzemeleri listesi, hacda ihtiyaç duyacağınız tüm malzemeleri kapsar. Hac malzemeleri nelerdir şeklinde yapacağınız küçük bir araştırma ile bu malzemelerin neler olduğunu öğrenebilirsiniz. Bu ibadette en önemli husus, hacca giderken ne giyilir araştırmasıdır. Söz konusu ibadet, sıradan bir kıyafetle yapılamaz. İhram adı verilen kıyafet, hacda giyilmesi zorunlu olan bir giyecektir. Hacca giderken neler alınır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Hac Malzemeleri Nelerdir?

Hac, ibadetin doruk noktaya ulaştığı bir görevdir. Bu ibadeti yerine getirirken aynı zamanda Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in yaşadığı toprakları da görme imkânınız olacaktır. Hac ya da umre ibadeti esnasında yanınızda olması gereken bir kısım malzemeler vardır.

Hac malzemelerinden ilki kuşkusuz ihramdır. İhram, hac esnasında giyilen beyaz kıyafettir. İhram, farz olmasının yanında rahat olması ile de büyük bir avantajdır. Suudi Arabistan'ın sıcak ikliminde bu açık renk ve rahat kıyafet sizlere hareket kolaylığı sağlayacaktır. Bunun yanında, pamuklu dokuya sahip olan bu kıyafet vücut terinizin de emilmesine destek olur.

Hacca Giderken Neler Alınır?

Hacca giderken alınacaklardan biri de ihram sabunudur. Gelişigüzel sabunlar kullanmak yerine bu sabunlardan temin etmeniz çok daha uygun olacaktır. Hac görevinin rahat bir şekilde yerine getirilmesi için temin edeceğiniz malzemelerden biri de ayakkabı, terlik ve babettir. Kadın ve erkek hacı adayları, ayakkabı, terlik ve babet seçimini rahat ürünlerden yana kullanmalıdır.

Yukarıdakiler haricinde alacağınız ürünler, bölgede kalacağınız süre içerisinde ihtiyaç duyacağınız malzemeler olacaktır. Burada bulunma amacınız ibadet olduğu için yanınıza çok fazla malzeme almanız, size yük olmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Bu kapsamda ayrıntılı bir planlama ile hac malzeme listesi hazırlayabilirsiniz. Liste sayesinde malzeme unutma riskini de en aza indirebilirsiniz.