Halo Etkisi Nedir? Psikolojide Horn ve Halo Etkisi Ne Anlama Gelir, Örnekleri Neler?

Halo etkisi nedir araştırmasında psikoloji içinde kullanılan farklı terimlere de rastlayabilirsiniz. İnsanların konu ile ilgili en çok merak ettiği konu halo etkisi neden olur sorusudur. Halo etkisi örnekleri incelendiğinde konunun ayrıntıları daha iyi anlaşılabilir. Söz konusu etki ile ilgili bugüne kadar çok sayıda araştırma yapılmış, bilimsel makale yazılmıştır. Horn etkisi ne demek sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Halo Etkisi Nedir?

Halo etkisi, ünlü psikolog Thorndike tarafından ortaya atılmış bir teoridir. Bu etki, olumlu önyargı olarak da ifade edilir. Halo etkisi, kişinin olumlu olan durumları kabul ederek diğer tüm özelliklerin de olumlu olduğu varsayımına denir. Bu etki pozitif ön yargı olara da isimlendirilir.

Halo Etkisi Neden Olur?

Halo etkisi, tek bir yönden yola çıkılarak karşıdakinin diğer özellikleri ile ilgili fikir sahibi olmak demektir. Fiziksel anlamda çekici olan birisinin kişilik özellikleri çok iyi olan birine tercih edilmesi, buna örnek olarak verilebilir. Buradan yola çıkarak kişilerin bazı olumlu özelliklerinden yola çıkarak bir kısım olumsuz özellikler de göz ardı edilebilir. Halo etkisi olayları pozitif şekilde yorumlama yetisidir.

Halo Etkisi Örnekleri

Halo etkisi örnekleri incelendiğinde genel anlamda öğretmenlerin bu etkiye maruz kaldığı görülür. Öğretmenler, uslu, derste sorun çıkarmayan öğrencileri genellikle çalışkan ve gayretli olarak nitelendirirler. Halbuki uslu olmakla çalışkan olmak arasında hiçbir bağlantı yoktur.

İnsanların dış görünüşüne baktığınızda da halo etkisi ile karşılaşabilirsiniz. Örneğin iyi giyimli birini gördüğünüzde genellikle bu kişinin saygılı, yardımsever ve iyi biri olduğu yorumunu yaparsınız. Evlilik aşamasında yapılan değerlendirmelerde halo etkisi ile karşılaşılabilir. Bir kadının yakışıklı bir erkek ile evlenme sürecinde, erkeğin şık giyimli olması aynı zamanda saygılı olduğu yorumunu da beraber getirir. İlerleyen dönemlerde bu değerlendirmenin yanlış olduğu, yaşanarak öğrenilebilir.