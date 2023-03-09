Hot Dog Ne Demek? Hot Dog İsmi Nereden Geliyor ve Hangi Ülkeye Ait?

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Hot Dog Ne Demek?

Hot dog, ülkemizde ve dünyada severek tüketilen lezzetli bir sandviç türüdür. Sandviçin içeriğinde de sosis vardır. bu yiyecek, özellikle sokak lezzetini sevenlerin favorisidir. Söz konusu sandviç, bir fast food türü olarak da değerlendirilebilir. Hat dog, sokaklarda münferit şekilde satılabileceği gibi bazı restoranlarda da satışa sunulabilir. Sıcak servis edildiğinde, bu sandviçin oldukça lezzetli olduğunu söyleyebiliriz.

Hot Dog İsmi Nereden Geliyor?

Hot dog İngilizce bir kelimedir. Kelimenin tam olarak Türkçe karşılığı "sıcak köpek" demektir. Kökeni ABD olan bu yiyecek, sandviç türünün ismi olarak literatürde yerini almıştır. Hot dog sandviçinin ülkemizde de çok popüler olduğunu söyleyebiliriz. Basit bir çubuklu makine ile pişirilen bu sandviç, büyük küçük herkesin severek tükettiği bir besindir. Hot dog sandviçini dışarıdan satın alabileceğiniz gibi temin edeceğiniz hot dog makinesi ile kendiniz de evinizde bu lezzeti tadabilirsiniz. Emin olun lezzetine hayran kalacaksınız.