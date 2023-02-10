İğneli Epilasyon Nedir? İğneli Epilasyon Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürer, Kesin Çözüm Mü?

Son yılların popüler epilasyon türlerinden birisi olan iğneli epilasyon süreç ve çözüm açısından araştırılmaktadır. İnsanların iğneli epilasyon tercihinden önce iğneli epilasyon kesin çözüm mü, sonuçları nasıl merak etmektedir. Mutlaka bu konuda uzman merkezlerde yaptırılması gereken iğneli epilasyon nedir? İğneli epilasyon kaç seansta biter? Tüm bu soruların cevaplarına sizler içi hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

İğneli Epilasyon Nedir?

İstenmeyen tüylerden arınmak için günümüzde kullanılan birçok modern epilasyon türleri mevcuttur. Bunlardan birisi de iğneli epilasyon isimli, kıl köklerinin mikro iğnelerle elektrik akımı verilerek yakılması işlemidir. İğneli epilasyon çeşitleri kendi arasında 'gelvanik' ve 'termolisis' olarak 2'ye ayrılmaktadır. Gelvanik iğneli epilasyonda iğne ile kıl köküne elektrik akımı verilerek sodyum hidroksit yardımıyla kılın kök hücresi parçalara ayrılır. Termolisis iğneli epilasyonda ise kıl kökünün sarmal kısmına su iletken olarak kullanılarak titreşim verilir, bu titreşimler kıl kökünün parçalanmasını sağlar.

İğneli Epilasyon Kaç Seansta, Nasıl Yapılır?

İğneli epilasyon seansları kişinin kıl kökleri ve hormon köklerine göre değişkenlik göstermektedir. Bahsi geçen etkenlerin yanı sıra iğneli epilasyon yapılan bölgenin de seans süresine etkisi olacaktır. Vücut bölgesinde iğneli epilasyon ortalama olarak 4-6 seans, yüz bölgelerinde ise 4-8 seans sürmektedir. Ayrıca iğneli epilasyon sürecinde kişinin epilasyon yaptırdığı bölgeyi kimyasallardan, güneşten ve makyaj malzemelerinden uzak tutması epilasyon sürecini verimli yönde kısaltacaktır.

İğneli Epilasyon Kesin Çözüm Mü?

İstenmeyen tüylerden ve erkek tipi (koyu renk ve kalın) çıkan kıllardan kurtulmak için tercih edilen epilasyon türlerinden birisi de iğneli epilasyondur. Bu epilasyon yöntemi genellikle lazer epilasyon sonrasında lazerin görmediği tüylerin kıl köklerini parçalamak ya da kalın ve koyu ancak yoğun olmayan kıllardan arınmak için tercih edilmektedir. İğneli epilasyon tıpkı lazer epilasyon gibi birkaç seans sonrası verim alınan bir epilasyon türüdür. İğneli epilasyon gerekli şartlar sağlandığı vakit kıl ve tüy köklerinin %100'ünü yok eder, ancak kesin çözüme ulaşmak ve sağlığınız için mutlaka Sağlık Bakanlığı tarafından gerekli onayları almış merkezleri tercih etmek, iğneli epilasyon öncesi ve sonrası uyulması gerekenlere mutlak dikkat edilmesi gerekmektedir.