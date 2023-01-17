Kapı Eşiği Etkisi Nedir? Kapı Eşiği Etkisi (The Doorway Effect) Neden Olur, Hastalık Mıdır?

Kapı eşiği etkisi nedir sorusunu araştırırken birçok psikoloji kaynağında bu sorunun cevabının olduğunu görebilirsiniz. Kapı eşiği etkisi ne demek araştırmasında bu durumun hastalık olup olmadığı yönünde de bir kısım soru işaretleri aklınıza gelebilir. Kapı eşiği etkisi hastalık mı? Bu durumun hastalık olup olmadığı ile ilgili farklı uzman görüşleri vardır. Kapı eşiği etkisi neden olur sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kapı Eşiği Etkisi Nedir?

Kapı eşiği etkisi psikoloji alanında sıkça duyulan bir terimdir. Bu durum en basit tanımı ile bir anda ne yapacağınızı unutmanız demektir. Genellikle eve gider gitmez bir şey yapmayı planlarsınız. Acele ile eve girdiğinizde bir anda ne yapacağınızı unutursunuz. Bu geçidi duruma kapı eşiği etkisi denir. Bu isimle anılmasının nedeni de genellikle eve girer girmez bu durumla karşılaşma ihtimalinin yüksek olmasından kaynaklıdır.

Bilgisayar başında oturmuş hararetli şekilde bir oyun oynadığınızı hayal edin. Bir anda susadığınızı fark ederek yerinizden kalkıyor ve mutfağa doğru ilerliyorsunuz. Mutfağa doğru yürürken bir anda telefonunuza mesaj geldi ve mesaja cevap verdiniz. Bu esnada mutfağa vardınız. Ancak mutfağa ne için geldiğinizi bir anda unutursunuz. Hatırlamaya çalışıyor ama hatırlamıyorsunuz. İşte bu durum kapı eşiği etkisinden kaynaklıdır.

Kapı eşiği etkisinin unutkanlıkla hiçbir ilgisi yoktur. Beyin sürekli bir değişim halindedir. Bu değişim sürekli olarak devam eder. Anıları parça parça saklayan beynimiz her olayın hatırlanmasına farklı bir tepki verir.

Kapı Eşiği Etkisi Neden Olur?

Kapı eşiği etkisinin neden olduğu konusunda uzmanların farklı görüşleri vardır. Bu teorilerden ilki, bir odadan çıkıp farklı bir odaya girmenin beyinde zihinsel bir tıkanmaya sebep olacağıdır. Söz konusu tıkanma neticesinde anlık bir unutma söz konusu olabilir. Bir evi beyin, kafadaki düşünceyi gereksiz görerek geri plana iter.

Konu ile ilgili diğer bir uzman görüşü ise beynin bazı aktarımları genetik hafıza ile yaptığıdır. Beyin sürekli tetiktedir. İnsan beyni, mekan değişikliklerinde tüm yoğunluğunu geçmiş zamandan şimdiki zamana kaydırır.

Kapı Eşiği Etkisi Hastalık Mı?

Kapı eşiği etkisi ile ilgili uzman görüşleri incelendiğinde bu durumun hastalık olduğunu savunanlar olduğu gibi bunun doğal bir durum olduğunu savunanlar da vardır. Beyin, bilişsel deneyler ya da hafızada bir sorun olduğunu göstermez. Kapı eşiği etkisi her insanın başına gelen, beynin çalışma sistemi ile ilgili bir durumdur. Haliyle bu durumun yaşanması, kişinin hasta olduğu anlamına gelmez. Fakat kapı eşiği etkisi kişinin normal hayat döngüsünü etkiliyor ve bu durum kişiyi rahatsız ediyorsa bir psikiyatri uzmanına gitmek faydalı olabilir. Yapılan tetkik ve gözlemler sonunda yaşanan durumun normal mi yoksa normalden farklı bir şekilde hastalık haline gelip gelmediği tespit edilebilir.