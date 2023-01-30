Keltepe Kayak Merkezi Nerede? Keltepe Kayak Merkezi’ne Nasıl Gidilir, Ne Zaman Gidilmeli, Giriş Ücreti Ne Kadar?

Keltepe Kayak Merkezi arabayla çok rahat seyahat edilebilen bir tatil yeri olarak gündeme geliyor. Karabük'teki bu merkezde kayak sezonu ne zaman açılıyor ve kapanıyor diye merak ediyorsanız, genelde Aralık ayında başlayıp Mart ayında son bulmaktadır. Fakat hava şartlarına göre de uzayıp, kısalmaktadır. Keltepe Kayak Merkezi pist uzunluğu toplamda 4 km 'dir ve 4 pist bulunmaktadır. Keltepe kayak merkezi kaç TL (ortalama) sorusu için aşağıda bir liste oluşturduk, oradan inceleyebilirsiniz. Hadi gelin Keltepe Kayak Merkezi nerede adlı yazımızı beraber inceleyelim.

Keltepe Kayak Merkezi Nerede?

Karabük ilinin safranbolu ilçesinde yer alan Keltepe Kayak Merkezi, Türkiye'de kayak yapmak isteyenler için popüler bir seçenektir. Merkez, Karabük ilinin doğusunda yer alır ve ilçenin yaklaşık 25 km güneybatısında yer alır.

Keltepe Kayak Merkezi, Türkiye'nin en eski kayak merkezlerinden biridir ve ilk olarak 1967 yılında açılmıştır. Merkez, çok geniş bir alana yayılmıştır ve kayakçılar için farklı seviyedeki pistler sunar. Merkez, geniş bir alanı kapladığından, kayak yapmak için yeterli alan bulmak için endişelenmenize gerek yoktur.

Keltepe Kayak Merkezi, Türkiye'nin en yüksek kayak merkezlerinden biridir ve yer yer 2000 metreye kadar yükselir. Bu nedenle, merkez, profesyonel kayakçılar için de ideal bir seçenektir. Ayrıca, merkez, çocuklar için de eğitim kursları düzenlemektedir.

Keltepe Kayak Merkezi'ne Nasıl Gidilir?

Karabük ilinin Safranbolu ilçesinde yer alan Keltepe Kayak Merkezi, Türkiye'de kayak yapmak isteyenler için popüler bir seçenektir. Merkeze ulaşmak için birçok farklı yol vardır ve bu yolların her biri kendi avantajlarına ve dezavantajlarına sahiptir. Aşağıda, Keltepe Kayak Merkezi'ne nasıl gitmeniz gerektiği hakkında daha ayrıntılı bilgiler sunduk.

Araba ile gitmek:

Keltepe Kayak Merkezi, Karabük ilinin Safranbolu ilçesinde yer alır ve merkeze araba ile gitmek en kolay yoldur. Merkeze ulaşmak için Karabük'ten Safranbolu yönüne doğru yola çıkmanız gerekir. Merkeze ulaşmak için yaklaşık 25 km gitmeniz gerekir ve yol çok iyi durumdadır.

Otobüs ile gitmek:

Keltepe Kayak Merkezi'ne otobüs ile gitmek de mümkündür. Karabük'den Safranbolu yönüne doğru seferler düzenlenir ve merkeze gitmek için otobüs ile yaklaşık 1 saat sürer.

Tren ile gitmek:

Keltepe Kayak Merkezi'ne tren ile gitmek de mümkündür. Karabük'ten Safranbolu yönüne doğru seferler düzenlenir ve merkeze gitmek için tren ile yaklaşık 1 saat 30 dakika sürer.

Sonuç olarak, Keltepe Kayak Merkezi'ne gitmek için birçok farklı yol vardır. En kolay yol araba ile gitmektir. Ancak otobüs ve tren ile de merkeze ulaşmak mümkündür. Ayrıca tatil planlaması yaparken, yolculuk süresi ve gideceğiniz mevsimlere de dikkate almalısınız.

Keltepe Kayak Merkezi 'ne Ne Zaman Gidilmeli?

Karabük Keltepe Kayak Merkezi, Türkiye'de kayak yapmak isteyenler için popüler bir seçenektir. Ancak merkeze gitmeden önce, hangi zaman diliminde gideceğinizi planlamak önemlidir. Aşağıda, Keltepe Kayak Merkezi'ne ne zaman gitmeniz gerektiği hakkında daha ayrıntılı bilgiler sunduk.

Kış ayları: Kış ayları, Keltepe Kayak Merkezi için en uygun zaman dilimidir. Bu dönemde, kayak pistleri ve lift sistemi açıktır ve kayak yapmak için en iyi koşullar sağlanır. Kış ayları arasında, Aralık, Ocak ve Şubat en uygun zaman dilimidir.

İlkbahar ve Sonbahar: İlkbahar ve sonbahar ayları, kayak yapmak için daha az uygun zaman dilimidir. Bu dönemlerde, kayak pistleri ve lift sistemi kapalıdır ve kayak yapmak için koşullar daha zor olabilir. Ancak, merkezde yürüyüş ve doğa yürüyüşleri yapmak için ilkbahar ve sonbahar ayları da uygun zaman dilimidir.

Yaz ayları: Keltepe Kayak Merkezi, yaz aylarında tamamen kapalıdır ve kayak yapmak için hiçbir koşul yoktur.

Keltepe Kayak Merkezi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Teleferik telesiyej (Skipass) fiyatları geçtiğimiz sezon şöyleydi: