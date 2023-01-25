Kençana Ne Demek? Korece Kençana Ne Anlama Gelir?

Korecede kençana ne anlama gelir merak edebilirsiniz. Özellikle gençler son yıllarda Kore kültürünü fazlasıyla merak ediyor ve araştırıyorlar. Tabi ki kültürünü öğrenmek isteyen gençler Koreceyi de fazlasıyla merak ediyor. Korecede günlük konuşma dilindeki pek çok kelimenin anlamını da araştırıyorlar. Kençana da günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Peki kençana ne demek biliyor musunuz? Korece öğrenen ya da ilgi duyan herkesin mutlaka karşılaşacağı kençana kelimesi ne anlama geliyor? Tüm merak ettiğiniz sorularınızın yanıtı yazımızda!

Korecede Kençana Ne Demek?

Kore kültürünün son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına almasıyla birlikte Korece de merak edilmeye başlandı. Özellikle de günlük hayatta sıklıkla kullanılan, dizilerde, filmlerde sıklıkla karşımıza çıkan kelimelerin anlamları daha çok merak ediliyor. Siz de Kore kültürünü merak ediyor, dizilerini, filmlerini izliyor, şarkılarını dinliyor veya yemeklerini severek yiyorsanız Koreceye de ilgi duyuyor olabilirsiniz. Peki Korecede günlük hayatta sıklıkla kullanılan kençana ne demek biliyor musunuz? Korecede kençana kelimesi "İyi misin?" anlamında kullanılır. Yani kençana kelimesi günlük konuşma dilinde sıklıkla karşılabileceğiniz bir kelimedir.