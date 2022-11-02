Kombinin düzenli çalışması, yeterince performans sağlaması ve faturaların da yüksek gelmemesi için kombi bakımına önem verilmelidir. Sizler için kombi bakımı nasıl yapılır? Kombi bakımı ne zaman ve kaç yılda bir olur, temizleme yapılmazsa ne olur? Başlıkları üzerinde inceleme yaptık.

Kombi Bakımı Nasıl Yapılır?

Uzmanlara göre, kombilerin sorunsuz ve verimli çalışması için yılda en az bir kez periyodik kombi bakımı yapılmalıdır. Olası arızaların önüne geçmek ve enerji tasarrufu yaparak faturanın kabarık olmasını önlemek için de kombi bakımı çok önemlidir. Peki kombi bakımı nasıl yapılır? Adım adım kombi bakımı:

Sıcak su ve kalorifer yanma durumu kontrol edilir.

Kombinin su sızdırmazlık durumu kontrol edilir.

Kombinin içi açılarak tozlanma durumu kontrol edilir. Tozlanma çok fazlaysa temizlenir.

Kombi içerisindeki elektrik bağlantı noktaları ve hatları kontrol edilir.

Kombi baca fanı kontrol edilir ve temizlenir.

Mevcut su boşaltılır.

Genleşme tankı havası ölçülür ve düşük ise hava basılır.

Brülör, yanma haznesi, ateşleme iyonizasyon elektrotu ve üç yollu vana kontrol edilir ve temizlenir.

Gaz ayar kontrolleri yapılır.

Mevcut arızalar varsa tespit edilir ve onarım yapılır.

Filtre temizlenir.

İşlemin başında cihazdan boşaltılan su yeniden eklenir. Bar seviyesi 1,5'a çıkarılır.

Cihaz sıcak su ve petek konumunda çalıştırılır.

Son kontroller gerçekleştirildikten sonra kombi çalışır durumda teslim edilir.

Kombi Bakımı Ne Zaman ve Kaç Yılda Bir Olur, Yapılmazsa Ne Olur?

Kombi bakımı aksatılır ve temizleme yapılmazsa çeşitli sorunlar ile karşılaşılabilir. Bu sorunlardan bazıları ise şunlardır: