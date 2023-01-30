Köy Enstitüleri öğrenci yetiştirme noktasında özellikle Cumhuriyet sonrası büyük önem taşımaktadır. Herkesin bu önemli kurumları ve işlevlerini bilmesi ve öğrenmesi gerekmektedir. Bunun için de şu sorular araştırılmalıdır; "köy enstitüleri ne zaman kuruldu, ne zaman açıldı, kim kurdu, ilk köy enstitüsü kaç yılında kuruldu, kuruluş amacı nedir?"

Köy Enstitüleri Ne Zaman Kuruldu? Köy Enstitüleri Ne Zaman ve Kaç Yılında Açıldı?

Köy enstitüsü ilkokul öğretmeni yetiştirmek için 17 Nisan 1940 yılında kurulmuş bir okul türüdür. Tamamen Türkiye'ye özgüdür. Bu projeyi Milli Eğitim Bakanı olan Hasan Ali Yücel bizzat yönetmiştir. Köy enstitüsü fikri Türkiye'de ilk kez Amerikalı eğitimci John Dewey tarafından savunulmuştur. Özellikle kırsal bölgelerdeki okulların yaşam merkezi haline getirilmesi gerektiğini savunmuştur.

Kuruluşu: 1930'ların sonlarında neredeyse tüm Anadolu'nun okulsuz ve öğretmensiz olduğu gerçeği gözler önündeydi. Dönemin cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından ve İsmail Hakkı Tonguç'un da çabalarıyla köylerden ilkokul mezunu zeki çocukların bu okullarda yetiştirildikten sonra yeniden kendi köylerine dönerek öğretmen olarak çalışmaları düşüncesiyle kuruldular. Geleneksel öğretmen okullarından mezun olan öğretmenler için köy okullarında öğretmen olmak zorunluluk olarak algılanıyordu. Zorunluluktan ziyade özveriyle öğrenci yetiştirecek köye göre öğretmen yetiştirme fikri herkese mantıklı gelmişti.

1940 yılından itibaren, tarım işlerine elverişli geniş arazisi olan köylerde veya bu köylere yakın köylerde Köy Enstitüleri açıldı. Köy enstitülerinin kurulma amacı ise şuydu; öğretmenler köylülere hem örgün eğitim verecek, okuma yazma öğretecek, temel bilgileri kazandıracak hem de modern tarım tekniklerini öğretecekti. Öğretmenler gittikleri köylerde bilinmeyen tarım türlerini de köylülere öğretecekti. Her köy enstitüsünün kendine ait tarlaları. Arı kovanları, bağları, bahçeleri, besi hayvanları ve atölyeleri vardı. Derslerin %50'si temel örgün eğitim konularını içeriyordu, geri kalan kısmı ise uygulamalı eğitimleri içeriyordu. 1950 yılı öncesinden kapatılmaya başlanan köy enstitüleri, köy öğretmen okullarına dönüştü ve 1954 yılında tamamen kapatıldı.