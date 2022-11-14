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Giriş Tarihi: 14.11.2022 16:45

Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi bu akşam Tv'de!

Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi bu akşam Tv’de!

Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi Kanal D ekranlarında olacak. Filmde Sezar'ın Albay karşısındaki savaşı anlatılırken iki ırkın kaderi bu savaşla birlikte yaşanacak olan yüzleşmeye bağlı olacaktır. Andy Serkis, Steve Zahn gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar.

14 Kasım Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarına gelecek olan Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi için heyecan dorukta. Film 2017 yılı yapımı olup bilim kurgu ve aksiyon türlerindedir. Orijinal adı War for the Planet of the Apes olan filmin yönetmen koltuğunda Matt Reeves oturuyor. Peki; Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi oyuncuları kimler? İşte detaylar.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ KONUSU

Sezar her ne kadar savaşmak istemeyip, barışı seçse de, insanlık adına savaşan Albay, acımasızlığı ile nam salıyor ve maymunların kökünü kazımak için her türlü yolu deniyor. Ancak Sezar'ın da Albay karşısında boyun eğmeye niyeti yok. Şimdi iki ırkın da geleceğinin kaderi bu yüzleşmeye bağlıdır.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ OYUNCULARI

Orjinal adı : War for the Planet of the Apes

Yönetmen : Matt Reeves

Yapım Yılı : 2017

Türü : Bilim Kurgu/Aksiyon

Oyuncular : Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn

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Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi bu akşam Tv'de!
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