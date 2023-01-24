Molla Zeyrek Camii Nerede? Yol Tarifi İle Molla Zeyrek Camii’ne Nasıl Gidilir, Hangi İlçede, Özelliği Ne?

Molla Zeyrek Camii nerde ve nasıl gidilir, sorularının yanıdır İstanbul'un fatih ilçesindedir bu nedenle Molla Zeyrek Camii hangi ilçede bakacak olursak Fatih'te olduğunu görürüz. Bizans döneminden kalma ve kiliseden camiye çevrilen bu tarihi yapı İstanbul mimarisi içinde önemli bir yeri vardır. Bu bağlamda Molla Zeyrek Camii'nin özellikleri tarihi bir temelde şekillenmektedir. Günümüze kadar gelen ve önemli bir ibadet merkezi olan Molla Zeyrek Camii'ni kim yapmıştır baktığımızda Bizanslı Nikeforos olarak bilinmektedir.

Molla Zeyrek Camii Nerede?

Zeyrek Camii veya Pantokrator Manastırı Kilisesi İstanbul'un zeyrek semtinde bulunan ve Bizans döneminden kalma eski bir kilisedir. Cami; Fatih ilçesinde, Fazilet, İbadethane ve İbadethane Arkası sokaklarının çevrelediği alanda bulunmaktadır. Haliç'e hâkim bir tepede, geniş bir arazi üzerinde inşa edilmiştir. Zeyrek semti de adını bu camiden alır.

Bizans dönemine ait olan bu yapı, Bizans mimarisini yansıtan en karakteristik örneklerinden biridir. Bizans döneminde inşa edilen ve günümüze kadar ulaşan Ayasofya'dan sonra en büyük yapıdır.

Molla Zeyrek Camii'nin özellikleri

Bizans döneminde eski bir manastır olan yapı, İstanbul fethedildikten sonra cami yapılmıştır. Yapı iki kilise ve ortalarında bir şapelden oluşmaktadır. Orta dönem Bizans mimarisinin en karakteristik eserlerinden biri olarak görülmektedir.

Bizanslı mimar Nkeforos, 1124 yılı civarlarında Evrenin Hâkim'i İsa Mesih'e ithaf edilerek kilise, kütüphane ve hastaneden oluşan bir manastır yapısı inşa etmeye başlamıştır. Bazı zaman aralıklarında şapeller eklenmiştir. Zamanla pek çok Bizans imparatoru buraya defnedilmiştir. Dördüncü Haçlı Seferi'nden sonra İstanbul'un Latin yönetimine girdiği zaman manastır, Venedikli Latin Katolik din adamlarının makamı olarak kullanılmıştır. Bu esnada manastırda bulunan pek çok kutsal obje, Avrupa'nın çeşitli şehirlerine götürülmüştür.

Yol Tarifi ile Molla Zeyrek Camii'ne Nasıl Gidilir?

Molla Zeyrek Cami'ye gitmek için hem toplu taşıma hem de bireysel araçlarınızı kullanabilirsiniz. En pratik olan ve alternatif olan ulaşım seçenekleri şunlardır.