Muhabbet Kuşu Neden Kabarır? Muhabbet Kuşları Uyurken Neden Tüylerini Kabartır?

Evde bakılan hayvanlardan biri olan muhabbet kuşu neden kabarır sorusu birçoğu için merak uyandırıcıdır. Muhabbet kuşu neden tüylerini kabartır ve silkelenir diyenlerin, bunun içgüdüsel bir davranış olduğunu öğrenmeleri gerekir. Öte yandan, diğer kuşlar neden sürekli kendini şişirir ve tüyleri kabarır diye de sorulur. Bu yüzden, muhabbet kuşum tüylerini kabartıyor sebebi ne diyenler bulunur. Kuşların tüylerini kabartmasının sebebi nedir?

Muhabbet Kuşu Neden Kabarır?

Okyanusya kıtasında bulunan Avustralya'ya özgü bir kuş cinsi olan muhabbet kuşu, aslında bir papağan türüdür. Bunlar, İncir papağanları ile Kırmızı papağanlar ile akrabadırlar. Latince ismi "Melopsittacus" olan bir türe ait olan bu kuşun en belirgin özelliği, sarı, yeşil, mavi, beyaz (albino) tüylere ve küçük bir bedene sahip olmasıdır. Evcil olmaları nedeniyle evde bakılan hayvanlardan biridir. Ortalama ömürleri 15 yıldır ve doğal ortamlarında yaşayanlarının temel besini bitki tohumları, çiçekler, arpa, yulaf gibi tahıllar, yeşil yapraklı sebzeler, meyveler ile baklagillerdir. Zorlu koşullarda yaşamaya elverişli bir yapıda olan muhabbet kuşları, Avustralya'nın sıcak ve kurak topraklarında yaşamlarını sürdürmektedirler.

Muhabbet kuşları hakkında merak edilen bir diğer nokta ise tüylerini neden kabarttıklarıdır. Bu canlıların tüylerini kabartmalarının nedenleri arasında, aşırı soğuktan ve sıcaktan korunma, heyecanlanma, mutluluk duyma, tüylerdeki tozlardan kurtulma veya hastalanma gibi etkenler bulunur. Kabartmaya ek olarak hapşırma, hızlı nefes alıp verme, tembellik ile yorgunluk hali, uzun süre uyuma ve kilo kaybı gibi belirtiler de varsa hastalıktan söz etmek mümkündür. Diğer türlere ait olan kuşlar da tüylerini bu nedenlerden dolayı kabartırlar. Böyle bir durumda evcil kuşunuzu, uzman bir veterinere götürmek sorunu anlamak için faydalı olur.

Muhabbet Kuşları Yumurtadan Ne Zaman Çıkar?

Muhabbet kuşlarının yavrularının yumurtadan çıkmaları için gereken süre 18-20 gündür. Diğer kuş türlerinde olduğu gibi ilk zamanlar tüysüz ve kördürler. 7 günlük olduktan sonra gözleri açılmaya ve 2 haftalık olduktan sonra ise tüylenmeye başlarlar. Kuşların boyutları ve renkleri, türlerine göre değişkenlik gösterse de bir muhabbet kuşu ortalama 18 cm boyuna ulaşabilir. Renklerine göre en yaygın görülen muhabbet kuşları arasında aşağıdakiler bulunur.

Açık yeşil muhabbet kuşları

Gök mavi muhabbet kuşları

Lutino muhabbet kuşları

Gri kanat muhabbet kuşları

Pakistan muhabbet kuşları

Çekoslavak muhabbet kuşları

Show Jumbo muhabbet kuşları