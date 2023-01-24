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Haberler Keşfet Haberleri Noona Ne Demek? Korece Noona Ne Anlama Gelir ve Kime Denir?
Giriş Tarihi: 24.1.2023 16:28 Son Güncelleme: 24.1.2023 16:28

Noona Ne Demek? Korece Noona Ne Anlama Gelir ve Kime Denir?

Noona ne demek merak mı ediyorsunuz? Kore kültürü özellikle de son yıllarda tüm dünyada merak edilir hale geldi. Dizileri, filmleri ve tüm dünyayı etkisi altına alan müzikleri ile Kore kültürü oldukça popüler hale geldi. Bu da Korecenin de merak edilmesine neden oldu. Peki Korecede noona ne anlama gelir biliyor musunuz? Koreceyi yeni öğreniyorsanız ya da bu noona kime denir merak ediyorsanız sorunuzun yanıtına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Noona Ne Demek? Korece Noona Ne Anlama Gelir ve Kime Denir?

Noona kime deni sorusu özellikle Kore kültürüne ilgi duyan kişilerin yanıtını merak ettiği bir sorudur. Son yıllarda Kore kültürünün tüm dünyada ilgi görmesiyle Korecede de günlük konuşma dilinde kullanılan kelimelerin anlamı merak edilir oldu. Şarkılarda, dizilerde ya da filmlerde duyduğunuz noona ne demek biliyor musunuz? Korecede noona ne anlama gelir, kimler için kullanılır merak mı ediyorsunuz? Noona kelimesinin açıklamasını sizler için derledik!

Noona Ne Demek, Noona Kime Denir?

Kore dizilerini, filmlerini izliyorsanız ya da müziklerini dinlediyseniz noona kelimesi ile karşılamış olma ihtimaliniz oldukça yüksektir. Son yıllarda Kore kültürüne olan ilginin ve merakın artmasıyla Korede merak edilen ve öğrenilmek istenilen diller arasında üst sıralara yerleşti. Bu sebeple günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılan kelimelerin anlamları da oldukça merak ediliyor. Peki Korecede noona ne demek biliyor musunuz? İşte yanıtı! Noona Koredece erkeklerin kendilerinden yaşça büyük olan kızlara hitap etme şeklidir. Korecedeki oppa kelimesinin karşılığı olarak düşünebilirsiniz. Oppa kelimesini kızlar kullanırken noona kelimesini ise erkekler kullanır.

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Noona Ne Demek? Korece Noona Ne Anlama Gelir ve Kime Denir?
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