Noona Ne Demek? Korece Noona Ne Anlama Gelir ve Kime Denir?

Noona kime deni sorusu özellikle Kore kültürüne ilgi duyan kişilerin yanıtını merak ettiği bir sorudur. Son yıllarda Kore kültürünün tüm dünyada ilgi görmesiyle Korecede de günlük konuşma dilinde kullanılan kelimelerin anlamı merak edilir oldu. Şarkılarda, dizilerde ya da filmlerde duyduğunuz noona ne demek biliyor musunuz? Korecede noona ne anlama gelir, kimler için kullanılır merak mı ediyorsunuz? Noona kelimesinin açıklamasını sizler için derledik!

Noona Ne Demek, Noona Kime Denir?

Kore dizilerini, filmlerini izliyorsanız ya da müziklerini dinlediyseniz noona kelimesi ile karşılamış olma ihtimaliniz oldukça yüksektir. Son yıllarda Kore kültürüne olan ilginin ve merakın artmasıyla Korede merak edilen ve öğrenilmek istenilen diller arasında üst sıralara yerleşti. Bu sebeple günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılan kelimelerin anlamları da oldukça merak ediliyor. Peki Korecede noona ne demek biliyor musunuz? İşte yanıtı! Noona Koredece erkeklerin kendilerinden yaşça büyük olan kızlara hitap etme şeklidir. Korecedeki oppa kelimesinin karşılığı olarak düşünebilirsiniz. Oppa kelimesini kızlar kullanırken noona kelimesini ise erkekler kullanır.