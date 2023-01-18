Plasebo Etkisi Nedir? Plasebo Etkisi Gerçek Mi, Örnekleri Neler ve Nasıl Olur?

Plasebo etkisi nedir bilmek mi istiyorsunuz? Bu etki için yaptığınız araştırmada doğru yerdesiniz. Plasebo etkisi örnekleriyle beraber kim buldu ve neden olur gibi soruların cevaplarını da sizler için bulduk. Bu etki anlaşılmaz gibi dursa da günlük hayatımızda fark etmesek de uyguladığımız bir durum. Bu yüzden plasebo etkisi gerçek mi diye düşünebilirsiniz. Bu düşünceleri refaha çıkarmak için içeriğimiz sizleri bekliyor. Plasebo etkisi nedir ve daha fazlasını başlıklar halinde haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Plasebo Etkisi Nedir?

Plasebo etkisi insan zihninin birçok özelliğinden sadece bir tanesidir. Ne kadar karmaşık görünse de aslında günlük yaşantımızın olağan bir parçasıdır. Bu durumu şöyle açıklayabiliriz; kişinin tıbbi olarak etkiye sahip olmayan bir ilacı kullanarak aslında etkili olduğunu düşündüğü için iyileşmesi plasebo etkisidir. Aslında hastaya gerçek bir tedavi uygulanmaz. Fakat hasta aldığı ilaçlarla gerçek bir tedavi gördüğünü zanneder ve bunun sonunda iyileşir. Yani plasebo etkisi gerçek tedavi uygulanmamasına rağmen zihnin uygulandığına inanarak iyileşmesini anlatan tıbbi ve psikolojik bir terimdir. Plasebo etkisi gücünü kişinin tedavi görüp iyileşeceği inancından alır. Aslında bu etki insan hayatında inanmanın ne kadar önemli olduğunu fark ettirir.

Plasebo Etkisi Gerçek Mi?

Plasebo etkisinin çıkışı aslında 18. yüzyıla kadar dayanır. Fakat 1955 yılında Henry K. Beecher'ın The Powerful Placebo makalesi ile bugünkü değerini oluşturmuştur. Bu durumda plasebo etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir. Bu etkinin gerçekliği çeşitli sağlık konularındaki çalışmalarda defalarca kanıtlanmıştır. Her ne kadar gerçek bir tedavi olmasa da fiziksel ve psikolojik olarak etkileri vardır ve bu etkiler gerçektir.

Plasebo Etkisi Örnekleri

Plasebo etkisi ağrı- acı, ruh hali veya tutumla alakalı kişiye özel bildirimlerle sınırlı değildir. Örnek vermek gerekirse; Başının ağrıdığından şikayetçi olan arkadaşınıza " hayatımda gördüğüm en iyi ağrı kesici bu" diye bonibon verirseniz, arkadaşınız aldığı şeyin gerçekten etkili bir hap olduğunu düşünecek ve zihnindeki koşullanma ve beklenti gerçekten de ağrının kesilmesine yarayacaktır. Her ne kadar plasebo etkisi tıp ile ilişkilendirilse de günlük hayatımızda çokça karşımıza çıkar. Yaptığımız totemler, uğurlu eşyalar ve günler aslında hepsi temelde plasebo etkisi ile ilgilidir. Yani hepsinin temeli aslında inanmaktır.