Teknoloji geliştikçe dinlediğimiz müzikler de değişmeye ve gelişmeye başladı. Son yıllarda daha bir popüler olan rap müzikte de kullanılan teknikler ve söz yazma sanatı da bunun bir göstergesidir. Bizler de rhyme kelimesi ile ilgili en merak edilen şu sorulara cevaplar derledik; rhyme ne demek, rap müzikte rhyme nedir, Türkçe anlamı ne?

Rhyme Ne Demek? Rap Müzikte Rhyme Nedir, Türkçe Karşılığı Ne?

Rhyme kelimesinin Türkçe karşılığı "kafiye"dir. Rap müzik tarzının olmazsa olmazlarından biridir. Günümüzde her ne kadar müzik kalitesinin önemi öne çıksa da kafiye olmadan rap müzik icra etmek mümkün değildir. Kafiye kelimesinin sözlük anlamı satır sonlarında bulunan sözcüklerin ses benzerliği olmasıdır. Her söz yazarı ya da güncel bir tabir ile "MC" kendi tarzı doğrultusunda kafiye düzenini oluşturup şarkılarını buna göre hazırlamaktadır. İstisnalar hariç şu düşünce hakimdir; ne kadar ses benzerliği varsa şarkı kulağa o kadar hoş gelir. Genel kafiye düzenine şu şekilde örnek verilebilir; "a-b-a-b" veya "a-a-b-a" şeklinde.

Rap gibi özgür bir müzik tarzında kafiye kavramı bu kadar katı değildir elbette ki. Double rhyme adı verilen kafiye türü İngilizcede vurgusu son hecede olmayan kelimelerle yapılırken, Türkçede ise iki veya daha fazla dizede sondan başa doğru gidildiğinde aynı hizada aynı sesli harflerin bulunmasıdır.

Elbette ki kafiye her zaman cümle sonlarında yer almak zorunda değildir. Cümlenin ortasında bulunan kelimeler ile de kafiye yapmak mümkün.