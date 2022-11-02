Sağlık Ocakları Çalışma Saatleri-Sağlık Ocağı Kaçta Açılıyor ve Kaça Kadar Açık, Aile Hekimliğinin Öğle Arası Kaçta?

Sağlık ocakları çalışma saatleri genellikle rutin mesai saatlerini kapsar. Fakat sağlık ocakları kaça kadar açık şeklinde araştırma yaparken bu kurumların taşradaki görevlerini de dikkate almanız gerekir. Sağlık ocağı çalışma saatleri 2022 çizelgesi için bakanlık güncel verilerinden de yararlanabilirsiniz. Sağlık ocakları kaçta açılıyor ve aile hekimi çalışma saatleri gibi merak ettiğiniz konular yazımızın devamında.

Sağlık Ocakları Çalışma Saatleri

Sağlık ocaklarının çalışma saatleri bölgesel olarak farklılıklar gösterebilir. Fakat genellikle yerleşim yerlerinin çoğunda aynı saatlerde açılır ve kapanır. Aile hekiminden hizmet almak isteyen vatandaşların, bu çalışma saatlerine riayet ederek sağlık ocaklarına gitmesi gerekir. Aile hekimlikleri ya da sağlık ocaklarının açılış kapanış saatleri için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Salık ocakları sadece hafta içi faaliyettedir. Hafta içi her gün 08:00'da açılan sağlık ocağı, 17:00'a kadar faaliyettedir. Söz konusu kuruluşlarda 12:30-13:30 arasındaki 1 saatlik süre ise öğle molası şeklinde uygulanır. Bazı illerdeki sağlık ocaklarının çalışma saatleri incelendiğinde ise öğle arasının 12:00-13:00 şeklinde belitlendiği görülür.

Sağlık ocaklarında aile hekimleri görev alır. Söz konusu personel zaman zaman taşra görevi için sağlık ocağında bulunmayabilir. Bu nedenle aile hekiminizin çalışma saatleri esnek olabilir. Hastaların mağdur olmaması adına görevli olan aile hekiminin yerine başka bir doktor görev yapabilir.

Sağlık Ocakları Kaça Kadar Açık?

Sağlık ocakları, hafta içi saat 17:00'a kadar açıktır. Sadece hafta içi hizmet veren bu kuruluşlarda, hafta sonu için görevli personel bulunmaz. Bunun yanında resmi tatil dönemlerinde de sağlık ocaklarında görevli personel yoktur. Hafta sonu ya da resmi tatillerde yaşanan rahatsızlıklarda, il ya da ilçe merkezlerindeki hastanelerin acil polikliniklerinden hizmet almanız gerekir.

Ülkemizde uzun süredir uygulanan sistem gereği herkesin bir aile hekimi vardır. Sağlık ocaklarında çalışan bu aile hekimleri, ilgili kişilerin sağlık sorunlarına yönelik tedbir almakla görevlidir. Sağlık ocaklarında muayene olmak için öncelikle aile hekiminizden randevu olmanız gerekir. Bu randevuyu Sağlık Bakanlığı'nın MHRS sisteminden pratik şekilde alabilirsiniz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi doktorunuzun görevli olması durumunda yerine başka bir hekim bakacaktır.

Aile hekimi hizmetinden en iyi şekilde yararlanmak ve mağduriyet yaşamamak adına adres değişikliklerinde yeni aile hekimi kaydını yaptırmanız gerekir. Bunun için e-devlet üzerinden ilgili adımları izleyebilir ya da yeni adresinizdeki sağlık ocağına müracaat edebilirsiniz.