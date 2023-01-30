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Haberler Keşfet Haberleri Saklıkent Kayak Merkezi Nerede? Antalya Saklıkent Kayak Merkezi’ne Nasıl Gidilir, Ne Zaman Gidilmeli, Giriş Ücreti Ne Kadar?
Giriş Tarihi: 30.1.2023 11:32 Son Güncelleme: 30.1.2023 11:32

Saklıkent Kayak Merkezi Nerede? Antalya Saklıkent Kayak Merkezi’ne Nasıl Gidilir, Ne Zaman Gidilmeli, Giriş Ücreti Ne Kadar?

Saklıkent kayak merkezi nerede sorusu; özellikle kış tatillerini gerek bireysel, gerek arkadaşları ile, gerekse ailece kayak merkezlerinde geçirmek isteyen kişiler için oldukça önemli. Bu sebeple sayılı kayak merkezlerinden olan Saklıkent Kayak Merkezi nerede sorusu sıklıkla araştırılıyor. Saklıkent Kayak Merkezi nasıl gidilir gibi detaylar ise, amaçlanan kış tatilinin daha rahat ve kolay gerçekleşmesi açısından oldukça mühim bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Peki ya, Saklıkent kayak merkezine ne zaman gidilmeli? İşte detaylar...

Saklıkent Kayak Merkezi Nerede? Antalya Saklıkent Kayak Merkezi’ne Nasıl Gidilir, Ne Zaman Gidilmeli, Giriş Ücreti Ne Kadar?

Saklıkent kayak merkezine ne zaman gidilmeli Saklıkent Kayak Merkezi kaç TL (ortalama) gibi konular, coğrafya, zaman, tatilin verimliliği ve ekonomik durumun uygunluğu bakımından oldukça önemlidir. Merak edilen bir diğer husus ise Saklıkent kayak merkezi pist uzunluğu olmaktadır. Dilerseniz, tüm bunların yanı sıra Saklıkent kayak sezonu ne zaman açılıyor ve kapanıyor konularını birlikte inceleyelim...

Saklıkent Kayak Merkezi Nerede?

Saklıkent Kayak Merkezi, Akdeniz Bölgesi içerisinde konumlanmış olan Antalya kentinin batı lokasyonunda Beydağları üstünde, 500 dağ evi ile çok sayıda kayak tesislerinden oluşmakta olan kayak merkezi olarak bilinmektedir. Antalya şehir merkezine yaklaşık olarak 50 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Saklıkent Kayak Merkezi mevcut konumu sebebi ile bir gün içerisinde iki mevsimin bir arada yaşanabildiği nadir yerlerden bir tanesidir. Saklıkent, Antalya ili Valisi tarafından 1971 yılında Hüseyin Öğütçen tarafından kurulumuş bir kayak merkezidir.

Antalya Saklıkent Kayak Merkezi'ne Nasıl Gidilir?

Antalya Saklıkent Kayak Merkezi'ne çeşitli yollar ile ulaşılabilmektedir. Öncelikle; Antalya kentinin merkezinde bulunan Migros mağazası karşısında konumlanmış olan Lunapark önünden her sabah düzenli bir biçimde geçmekte olan otobüsler ile 1 saat sürede ulaşılabilmektedir. Ayrıca havaalanından da kayak merkezine ulaşmak isteyen kişiler rahat bir şekilde kayak merkezine ulaşabilirler. Ayrıca saklikent.com.tr internet sitesinde yer alan ulaşım bilgisine göre ise; ''Hafta sonları Migros 5M önünden sabah 08:00 da kalkan servisimiz aksam 16:00 da tekrar Migros 5M e misafirlerimizi bırakmak üzere tesisimizden hareket eder. Servis ücretlidir.'' ibaresi yer almaktadır.

Saklıkent Kayak Merkezi'ne Ne Zaman Gidilmeli ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Saklıkent Kayak Merkezi'nin; Akdeniz Bölgesi içerisinde yer alması sebebi ile, kayak mevsimi bu kayak merkezinde oldukça kısadır sürelidir. Genelde, Aralık ayının sonlarında başlayan kayak sezonu, Mart ayında ise sonlanmaktadır. Mevsimine göre değişim ve farklılık gösteren ve ortalama şekilde olan kar kalınlığı 100–230 santimentre arasında farklılık göstermektedir. Yani Saklıkent Kayak Merkezi'ne en uygun gidiş tarihi; Aralık ayı sonları ile Mart ayı başları olarak ifade edilmektedir. Ayrıca Saklıkent Kayak Merkezi giriş ücreti güncel olarak şu şekildedir;

1 kişi 50 dakika: 900TL

2 kişi 50 dakika: 1400 TL

3 kişi 50 dakika: 1800 TL

4 kişi 50 dakika: 2000 TL

5 kişi 50 dakika: 2250 TL

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Saklıkent Kayak Merkezi Nerede? Antalya Saklıkent Kayak Merkezi’ne Nasıl Gidilir, Ne Zaman Gidilmeli, Giriş Ücreti Ne Kadar?
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