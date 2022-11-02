Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman 2022 - 2023?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kuraları için aratmalar, grup maçlarının bu akşam sona eriyor olmasıyla birlikte sıklaşmaya başladı. Şampiyonlar Ligi Son 16 maçları Dünya Kupası'ndan sonra yapılacakken, Şampiyonlar Ligi son 16'ya kalan takımlar bugün belli oluyor. Vatandaşlar, Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman oynanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? İşte detaylar…
SON 16 KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
UEFA Şampiyonlar Ligi grupları bu gece sona eriyor. Son 16 turu kura çekimi 7 Kasım 2022 saat 14.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek.
SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Son 16 maçları fikstürü şöyle:
14/15/21/22 Şubat 2023 tarihinde ilk ayak oynanacakken, maçların rövanş karşılaşmaları 7/8/14/15 Mart 2023 tarihinde oynanacak. Maçların tamamı 23.00'da başlayacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
Son 16 maçları: 14/15/21/22 Şubat & 7/8/14/15 Mart 2023
Çeyrek final maçları: 11/12 & 18/19 Nisan 2023
Yarı final maçları: 9/10 & 16/17 Mayıs 2023
Final maçı: 10 Haziran 2023