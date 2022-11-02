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Giriş Tarihi: 2.11.2022 10:49

Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman 2022 - 2023?

Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman 2022 - 2023?

Şampiyonlar Ligi grupları bugün itibariyle tamamlanıyor ve Dünya Kupası sonrası Şampiyonlar Ligi son 16 maçları oynanacak. Barcelona ve Atletico Madrid son 16’ya kalamazken, birçok sürpriz yaşandı. Bugün maçların bitmesiyle birlikte, “UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman?” sorusu yanıt arayacak. Dünya Kupası sebebiyle normal fikstüründen geç bir sürede Avrupa’nın en büyük kulüpler arası turnuvası sonra erecek. Peki, Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimleri ne zaman 2022? İşte detaylar…

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kuraları için aratmalar, grup maçlarının bu akşam sona eriyor olmasıyla birlikte sıklaşmaya başladı. Şampiyonlar Ligi Son 16 maçları Dünya Kupası'ndan sonra yapılacakken, Şampiyonlar Ligi son 16'ya kalan takımlar bugün belli oluyor. Vatandaşlar, Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman oynanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? İşte detaylar…

SON 16 KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

UEFA Şampiyonlar Ligi grupları bu gece sona eriyor. Son 16 turu kura çekimi 7 Kasım 2022 saat 14.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek.

SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16'ya kalan takımlar şimdilik şu şekilde:

Bayern, Benfica, Chelsea, Club Brugge, Dortmund, Frankfurt, Inter, Liverpool, Man City, Napoli, Paris Saint-Germain, Porto, Real Madrid, Tottenham

SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Son 16 maçları fikstürü şöyle:

14/15/21/22 Şubat 2023 tarihinde ilk ayak oynanacakken, maçların rövanş karşılaşmaları 7/8/14/15 Mart 2023 tarihinde oynanacak. Maçların tamamı 23.00'da başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Son 16 maçları: 14/15/21/22 Şubat & 7/8/14/15 Mart 2023

Çeyrek final maçları: 11/12 & 18/19 Nisan 2023

Yarı final maçları: 9/10 & 16/17 Mayıs 2023

Final maçı: 10 Haziran 2023

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Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman 2022 - 2023?
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