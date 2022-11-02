Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman 2022 - 2023?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kuraları için aratmalar, grup maçlarının bu akşam sona eriyor olmasıyla birlikte sıklaşmaya başladı. Şampiyonlar Ligi Son 16 maçları Dünya Kupası'ndan sonra yapılacakken, Şampiyonlar Ligi son 16'ya kalan takımlar bugün belli oluyor. Vatandaşlar, Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman oynanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? İşte detaylar…