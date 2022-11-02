SGK Hizmet Dökümü Sorgulama-TC Kimlik No ile E Devlet 4A 4B SGK Hizmet Dökümü Alma Ekranı

SGK hizmet dökümü sorgulama, kişinin çalışma hayatında bağlı olduğu sosyal güvence kuruluşu ile ilgilidir. Günümüzde bu kurumlar SGK adı altında birleştirilmiştir. E devlet SGK hizmet dökümü alma işlemi ile kaç gün priminiz olduğunu görebilirsiniz. SGK tescil ve hizmet dökümü sorgulama işlemleri için öncelikle e-devlet üzerinden ilgili adımları izleyebilirsiniz. SGK hizmet dökümü sorgulama ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

SGK Hizmet Dökümü Sorgulama Nasıl Yapılır?

Kişinin emekli olması için yasal otorite tarafından belirlenen gün sayısınca priminin tam olarak yatırılmış olması gerekir. Bunun yanında kişi belirlenen yaşa ulaşmış olmalıdır. Bağ-Kur kurumundan emelli olmak için de aynı esaslar geçerlidir.

SGK hizmet dökümü, kişinin emekli olması için kaç gün daha prim yatırması gerektiğini gösteren bir çizelgedir. İstenen prim sayısına ulaşan kişi, SGK'ya başvurarak emekliliğini talep edebilir. Bunun yanında kamu ya da özel sektör personeli, kıdem tazminatı almaya da hak kazanabilir.

Günümüzde SGK hizmet dökümü alabileceğiniz en pratik yol e-devlet üzerindeki adımları izlemektir. E-devlete ulaşmak için PTT'den aldığınız bir e-devlet şifrenizin olması gerekir. TC kimlik numarası ve bu şifre ile e-devlet ara yüzüne ulaşabilirsiniz. Bu ara yüz üzerinden SGK veri tabanına ulaşarak hizmet dökümü sorgulamasını yapabilirsiniz.

SGK Hizmet Dökümünde Hangi Bilgiler Yer Alır?

SGK hizmet dökümü, kamu ve özel sektör çalışanlarının her ikisini de kapsayan ve kişiye özel bir evraktır. Söz konusu evrak üzerinde kişinin hangi kurumlarda çalıştığı, bu kurumlardan kaç gün SGK priminin yatırıldığı, toplam prim günü sayısı gibi verilerin tamamına ulaşılabilir.

Türkiye Cumhuriyeti çalışma kanununa göre kişinin işe başlamadan 1 gün önce SGK bildiriminin yapılması gerekir. Bu bildirimin yapılmasını müteakip çalışanın sigortası başlamış olur. Yani bu işe başlama, SGK hizmet dökümüne dâhil edilmiştir. Toplam hizmet dökümü de kişinin çalışma hayatı boyunca ödenen SGK primlerinin toplamıdır.

SGK hizmet dökümü sorgulaması yapmak istediğinizde 4a, 4b ve 4c gibi terimlerin varlığını görürsünüz. 4a sorgulama, kişinin özel sektörde çalıştığı sigorta dökümlerini ifade eden bir kavramdır. 4b ise Bağ-Kur hizmet dökümünü ifade eder. Kamuda kadrolu şekilde çalışanların hizmet dökümü ise 4c şeklinde ifade edilir. Dilerseniz tüm sekmeleri işaretleyerek bu kurumların tamamında çalıştığınız toplam süredeki SGK dökümlerini elde edebilirsiniz.