Simon Berger kimdir, kaç yaşında, nereli? Paramparça isimli reklam filminde yer alan Simon Berger 10 Kasım’da gündemde!

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüne özel hazırlanan ve oldukça beğenilen bir reklam filmiyle görsel sanatçı Simon Berger, gündeme geldi. Camı çekiç darbeleriyle kırarak yarattığı portrelerle dünya çapında ses getiren İsviçreli çağdaş görsel sanatçısı bu reklam filminde bu kez Atatürk portresi yaptı. Peki, Simon Berger kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Simon Berger hakkında merak edilen o detaylar.