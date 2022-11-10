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Giriş Tarihi: 10.11.2022 13:35

Simon Berger kimdir, kaç yaşında, nereli? Paramparça isimli reklam filminde yer alan Simon Berger 10 Kasım'da gündemde!

Simon Berger kimdir, kaç yaşında, nereli? Paramparça isimli reklam filminde yer alan Simon Berger 10 Kasım’da gündemde!

Bir markanın 10 Kasım reklamında yer alan çağdaş görsel sanatçı Simon Berger, 4028 çekiç darbesiyle Atatürk portresini yaptığı görüntüler sonrası gündeme geldi. Çok beğenilen reklamda oynayan İsviçreli sanatçı bu kapsamda “Simon Berger kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları yanıt aramaya başladı. Bu isim camı çekiçle kırarak yapılan sanata öncülük etmesiyle tanınmaktadır. Peki, Paramparça isimli reklam filminde yer alan Simon Berger kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüne özel hazırlanan ve oldukça beğenilen bir reklam filmiyle görsel sanatçı Simon Berger, gündeme geldi. Camı çekiç darbeleriyle kırarak yarattığı portrelerle dünya çapında ses getiren İsviçreli çağdaş görsel sanatçısı bu reklam filminde bu kez Atatürk portresi yaptı. Peki, Simon Berger kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Simon Berger hakkında merak edilen o detaylar.

SİMON BERGER KİMDİR?

1976 doğumlu Simon Berger, İsviçreli çağdaş bir görsel sanatçıdır. Mesleki eğitim alan Berger, camı çekiçle kırarak yapılan sanata öncülük etmesiyle tanınır.

Simon Berger cam üzerine ilk çalışmalarını 2017 yılında İsviçre'nin Niederönz kentindeki stüdyosunda yaptı. Kısa süre sonra tekniğinin özgünlüğü onu medyanın gündemine getirdi.

Ulusal Kadın Tarihi Müzesi ile ortaklaşa Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Haris'in bir portresini yarattı. Çalışmaları dünya çapında yaygın olarak sergilendi.

Kısa süre sonra tekniğinin özgünlüğü onu medyanın gündemine getirdi. Avrupa'nın en büyük sokak sanatı festivali olan Grenoble-Alpes Sokak Sanatı Fest gibi birçok kurum veya etkinlik tarafından davet edildi.

Mart 2021'de Simon Berger, Amerikan Ulusal Kadın Tarihi Müzesi ile ortaklaşa Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Haris'in bir portresini yarattı.

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Simon Berger kimdir, kaç yaşında, nereli? Paramparça isimli reklam filminde yer alan Simon Berger 10 Kasım'da gündemde!
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