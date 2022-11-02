ŞOK Çalışma Saatleri-Haftaiçi ve Haftasonu ŞOK Kaçta Açılıyor ve Kapanıyor, Açılış Kapanış Saati Nedir?

ŞOK çalışma saatleri, tüm şubelerde aynı olacak şekilde uygulanır. "Yeter de artar" sloganı ile hizmet veren markette, kozmetikten gıda ürünlerine, manavdan et çeşitlerine kadar birçok ürün bulabilirsiniz. Şok kaçta kapanıyor 2022 araştırması ile hangi zaman aralığında markete gideceğinize karar verebilirsiniz. Şok açılış saati ve ŞOK kapanış saati marketlerin giriş kısmında yazar. ŞOK market kaçta kapanıyor ve ŞOK market çalışma saatleri ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

ŞOK Çalışma Saatleri

Türkiye'nin en uç noktasında dahi şubeleri bulunan ŞOK marketlerin çalışma saatleri standarttır. Haftanın 7 günü müşterilerine hizmet veren bu market, sabah 09:00'da açılır. Kapanış saati ise 21:00'dır. ŞOK marketlerde öğle molası adı altında bir dinlenme saati yoktur. Verilen hizmetin aksamaması adına tüm personel vardiya usulü çalıştırılır.

ŞOK marketlerin çalışma saati ile ilgili esaslar dini ve resmi bayramlarda değişmez. Firma tarafından aksi bir durum emredilmezse marketler yılın 365 günü açık olur.