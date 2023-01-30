Tam Pansiyon Ne Demek? Tam Pansiyon Otel Nedir, Neler Dahildir, Kahvaltı Var Mı?

Otellerin tam pansiyon ya da yarım pansiyon olması, otelin içeriği ve fiyatı açısından oldukça farklıdır. Genellikle tam pansiyon oteller 4 ya da 5 yıldızlı otellerin sunmuş olduğu bir konseptken, yarım pansiyon oteller 4, 3 ve daha az yıldızlı otellerde sunulan bir konsepttir. Bu iki kavram hakkında "Tam pansiyon ve yarım pansiyon otel nedir, bu otellere neler dahildir, farkları nedir?" gibi soruların yanıtları merak edilir.

Tam Pansiyon Ne Demek?

Otellerde karşımıza çıkan bir kavram olan tam pansiyon; otelin konaklama ücretine kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğinin dahil olduğu bir otel türüdür. 3 ana öğünün ekstra bir ücret ödenmeden yendiği bu konseptte otellerde alkollü içecekler, ana öğünler dışında yenilen yemekler ve içilen içecekler ekstra ücrete tabi tutulabilmektedir.

Yarım Pansiyon Ne Demek?

Otellerde karşılaşılan bir diğer konsept türü ise yarım pansiyon otellerdir. Bu tür otellerde konaklama ücretine, kahvaltı ve akşam yemeği ve bu yemeklerle birlikte içilen içecekler dahildir. Yani otelde kaldığınız süre boyunca kahvaltı ve akşam yemeklerine para ödemezsiniz. Ancak bu tür otellerde öğle yemeği ya da farklı bir öğünde yenilen yemek ve içilen içecek ayrıca alkollü içecekler ekstra ücrete tabidir. Bu pansiyon çeşidi genellikle yaz tatilinin yaygın olduğu bölgeler ve iş seyahati yapılan bölgelerde bulunur.