Tekne Türleri Nelerdir? Bulmacada Çıkan Tekne Çeşitleri ve Özellikleri

Günümüzde seyahat ve tatillerde sıklıkla tercih edilen tekne türleri aynı zamanda deniz ulaşımında en favori vasıtalardan birisi halime gelmiştir. Hayli çok türü olan tekneler çeşitleri ve özellikleri bakımından ilgi çekmekte, araştırılmaktadır. Kimi zaman ise bulmaca sorularında tekne türleri nelerdir sorusu karşımıza çıkmaktadır. Bizlerde sizler için tekne çeşitleri ve özellikleri hakkın da detayları yazımızda ele aldık.

Tekne Türleri Ve Özellikleri

Bazen hobi bazen ulaşım için kullanılan bir deniz aracı olan tekneler, çeşitlere ve ayrı özelliklerle sınıflandırılmaktadır. Yaz mevsiminde deniz tatillerinde sıklıkla tercih edilen bu vasıta türünün çeşitlerini ve özelliklerini sizler için listeledik;

Yat: hem lüksü hem de konforu bir arada yaşatan tekne türüdür. Çoğunlukla eğlence, tatil ve geziler için kullanılmaktadır.

Monokok: Tek gövdeli klasik tekne türüdür. Genellikle balıkçılık ve seyahat amaçlı tercih edilmektedir.

Yelkenli Tekne: Dış görünüşü yat ile yelkenleri dışında hemen hemen aynıdır. Çalışma yönünden diğer teknelerden ayrılır, çünkü rüzgar gücü ile hareket eder. Günümüzde çok lüksten orta seviyeye kadar pek çok segmentte yelkenli tekne türü vardır.

Motor Yatı: Hem konforlu hem de hızlı olan bu tekne türü içten yanmalı motor gücü ile hareket etmektedir. Günümüzde ulaşımlarda, seyahatlerde hızlı olması nedeniyle sıklıkla tercihler arasına girmektedir.

Taka/ Balıkçı Teknesi: Bulmacalarda sıklıkla karşımıza soru olarak çıkan bu tekne türü balıkçılık sektöründe kullanılmaktadır. Çeşitli büyüklükte ve özellikte balıkçı tekneleri mevcuttur.

Kürekli tekne: Küreklerle itilen ve yönlendirilen basit bir tekne türüdür. Genellikle spor, eğlence veya yarışmalar için kullanılır.

Jet-ski: Suyun üzerinde hızlı bir şekilde seyahat etmeyi mümkün kılan bu küçük kişisel su vasıtası genellikle kısa mesafe deniz yolculuğunda ve hobi olarak kullanılmaktadır.

Katamaran: Gövdesi iki paralel zeminden oluşan tekne türüdür. Stabilite ve hız açısından avantaj sağlar.