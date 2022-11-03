EŞ DEĞERDE OYUNCULARI VAR"

Maça ciddi şekilde hazırlandıklarını söyleyen Avcı, "Ferencravos'un çok geniş, birbirine yakın, sayısal olarak üstün, eş değerde oyuncuları var. Bu seviyelerde rotasyonu avantaj ya da dezavantaj değil. Bence oyun planlarında, tempolarında değişiklik olmayacak. Ne olursa olsun çok ciddi şekilde maça hazırlandık" şeklinde konuştu.

Ferencravos'un grup lideri olmasındaki etkeni için değerlendirme yapan Avcı, "Dengeli bir grupta özellikle Monaco maçlarından 4 puanla çıkması, geniş kadrosu ve özellikle atletik oyuncularının fazla olması, hep beraber hareket etmelerinin önemli avantaj olduğunu düşünüyorum" dedi.