UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, H grubu son maçında Ferençvaroş'u sahasında ağırlayacak. Fırtına için tamam mı devam mı mücadelesi olacak bu karşılaşmada Avcı'nın aklında galibiyetten başka bir şey yok. Kritik karşılaşma öncesi, temsilcimiz 6 puanla 3. sırada yer alırken, Ferençvaroş ise 10 puan ile gruptan çıkmayı garantiledi. Trabzonspor'un sahadan galibiyet ile ayrılması durumunda gözler bir diğer kritik maç Monaco, Kızılyıldız karşılaşmasında olacak. Peki, Trabzonspor Ferençvaroş maçı bu akşam hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Ferençvaroş saat kaçta, ne zaman? İşte TS Ferençvaroş maçına ilişkin ayrıntılar;
MUHTEMEL İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Larsen, Siopis, Bakasetas, Hamsik, Trezeguet, Umut Bozok, Djaniny
Ferençvaroş: Dibusz, Mmaee, Knoester, Botka, Wingo, Mercier, Zachariassen, Vecsei, Mmaee, Nguen, Traore
ABDULLAH AVCI'DAN KRİTİK KARŞILAŞMA ÖNCESİ AÇIKLAMALAR
Abdullah Avcı, "Gruplar çekildiğinde dengeli bir grup olarak duruyordu. Belki Monaco biraz daha favori gibi görünüyordu ama Ferencravos, Monaco'dan 4 puan aldı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Futbol adına onları tebrik ederim. Avrupa'da olabilmek, devam edebilmek için yarın akşam itibarıyla bütün oyun planlarını konsantrasyon ve coşkumuzu bunun içinde kullanmaya çalışacağız. Bize o coşkularını ve pozitif desteklerini verdiler. Süreçte son viraja girerken ve ligde araya gireceğimizi düşünürsek onların desteğine ihtiyacımız var. Yarından itibaren bizle olacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.
EŞ DEĞERDE OYUNCULARI VAR"
Maça ciddi şekilde hazırlandıklarını söyleyen Avcı, "Ferencravos'un çok geniş, birbirine yakın, sayısal olarak üstün, eş değerde oyuncuları var. Bu seviyelerde rotasyonu avantaj ya da dezavantaj değil. Bence oyun planlarında, tempolarında değişiklik olmayacak. Ne olursa olsun çok ciddi şekilde maça hazırlandık" şeklinde konuştu.
Ferencravos'un grup lideri olmasındaki etkeni için değerlendirme yapan Avcı, "Dengeli bir grupta özellikle Monaco maçlarından 4 puanla çıkması, geniş kadrosu ve özellikle atletik oyuncularının fazla olması, hep beraber hareket etmelerinin önemli avantaj olduğunu düşünüyorum" dedi.
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