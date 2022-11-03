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Giriş Tarihi: 3.11.2022 12:13

Trabzonspor Ferençvaroş maçı bu akşam hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Ferençvaroş saat kaçta, ne zaman?

Trabzonspor Ferençvaroş maçı bu akşam hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Ferençvaroş saat kaçta, ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, H grubundaki son maçında Maceristan ekibi Ferençvaroş ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'a bu kritik karşılaşmada mutlak galibiyet gerekirken, diğer tarafta Monaco ile Kızılyıldız arasındaki maçın skoruda büyük önem taşıyor. Kritik karşılaşma öncesi, ''Trabzonspor Ferençvaroş maçı bu akşam hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Ferençvaroş saat kaçta, ne zaman?'' soruları araştırılıyor. Öte yandan kritik karşılaşmanın yayın kanalı belli oldu. İşte Trabzonspor Ferençvaroş maçına ilişkin detaylar;

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, H grubu son maçında Ferençvaroş'u sahasında ağırlayacak. Fırtına için tamam mı devam mı mücadelesi olacak bu karşılaşmada Avcı'nın aklında galibiyetten başka bir şey yok. Kritik karşılaşma öncesi, temsilcimiz 6 puanla 3. sırada yer alırken, Ferençvaroş ise 10 puan ile gruptan çıkmayı garantiledi. Trabzonspor'un sahadan galibiyet ile ayrılması durumunda gözler bir diğer kritik maç Monaco, Kızılyıldız karşılaşmasında olacak. Peki, Trabzonspor Ferençvaroş maçı bu akşam hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Ferençvaroş saat kaçta, ne zaman? İşte TS Ferençvaroş maçına ilişkin ayrıntılar;

MUHTEMEL İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Larsen, Siopis, Bakasetas, Hamsik, Trezeguet, Umut Bozok, Djaniny

Ferençvaroş: Dibusz, Mmaee, Knoester, Botka, Wingo, Mercier, Zachariassen, Vecsei, Mmaee, Nguen, Traore

TRABZONSPOR FERENÇVAROŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Trabzonspor'un sahasında oynayacağı Ferenvaroş maçı 3 Kasım Perşembe günü oynanacak. Saat 20:45'de başlayacak ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ABDULLAH AVCI'DAN KRİTİK KARŞILAŞMA ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Abdullah Avcı, "Gruplar çekildiğinde dengeli bir grup olarak duruyordu. Belki Monaco biraz daha favori gibi görünüyordu ama Ferencravos, Monaco'dan 4 puan aldı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Futbol adına onları tebrik ederim. Avrupa'da olabilmek, devam edebilmek için yarın akşam itibarıyla bütün oyun planlarını konsantrasyon ve coşkumuzu bunun içinde kullanmaya çalışacağız. Bize o coşkularını ve pozitif desteklerini verdiler. Süreçte son viraja girerken ve ligde araya gireceğimizi düşünürsek onların desteğine ihtiyacımız var. Yarından itibaren bizle olacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.

EŞ DEĞERDE OYUNCULARI VAR"

Maça ciddi şekilde hazırlandıklarını söyleyen Avcı, "Ferencravos'un çok geniş, birbirine yakın, sayısal olarak üstün, eş değerde oyuncuları var. Bu seviyelerde rotasyonu avantaj ya da dezavantaj değil. Bence oyun planlarında, tempolarında değişiklik olmayacak. Ne olursa olsun çok ciddi şekilde maça hazırlandık" şeklinde konuştu.

Ferencravos'un grup lideri olmasındaki etkeni için değerlendirme yapan Avcı, "Dengeli bir grupta özellikle Monaco maçlarından 4 puanla çıkması, geniş kadrosu ve özellikle atletik oyuncularının fazla olması, hep beraber hareket etmelerinin önemli avantaj olduğunu düşünüyorum" dedi.

FERENCVAROS TRABZONSPOR CANLI İZLE

https://www.exxen.com/tr

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Trabzonspor Ferençvaroş maçı bu akşam hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Ferençvaroş saat kaçta, ne zaman?
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