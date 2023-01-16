Ocak 2017'de vizyona giren bilim kurgu ve aksiyon sevenler için oldukça merak edici, sürükleyici olan film için geri sayım başladı. Peki Uzay Yolcuları filmi konusu ne? Uzay Yolcuları filmi oyuncuları kim?

UZAY YOLCULARI FİLMİNİN KONUSU

Avalon adlı uzay gemisi, Homestead II adında çok uzak bir koloniye 5000'den fazla kişiyi götürmek üzere, 120 yıl sürecek bir yolculuk yapmaktadır. Giden kişiler bu yolculuk sonunda sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilmek için özel tasarlanmış "uyku kapsüllerinde" uyutulmaktadırlar. Ancak yaşanan teknik bir sorun nedeniyle tamirci Jim Preston (Chris Pratt) ve yazar Aurora Dunn'ın (Jennifer Lawrence) kapsülleri olması gerekenden önce açılır. Gemide bir başlarına kalan ikilinin önünde, hala 90 yıllık bir yol bulunmaktadır.

UZAY YOLCULARI OYUNCU KADROSU

ABD yapımı filmde Jennifer Lawrence'a Chris Pratt, Michael Sheen, Laurence Fishburne, Andy Garcia, Vince Foster, Conor Brophy, Julee Cerda eşlik ediyor.

Passengers (Uzay Yolcuları) filmi Türkiye'de vizyonda kaldığı 6 hafta boyunca 468.861 seyirci tarafından izlenirken 6.566.150,00 TL hasılat elde etti. Filmin ABD'den elde ettiği hasılat geliri ise 100.014.699 $ olarak biliniyor. Tüm dünyada büyük bir ilgi ile izlenen Passengers (Uzay Yolcuları) gişede toplamda 303,1 milyon USD elde etti.