Yavuz Sultan Selim Camii Nerede? Yol Tarifi İle Yavuz Sultan Selim Camii’ne Nasıl Gidilir, Hangi İlçede, Özelliği Ne?

Yavuz Sultan Selim Camii nerede araştırmasında aynı zamanda Yavuz Sultan Selim camiine nasıl gidilir sorusuna da cevap bulabilirsiniz. Bu kapsamda yapacağınız araştırmada Yavuz Sultan Selim cami hangi ilçede cevabını da öğreneceksiniz. Yavuz Sultan Selim camiini kim yapmıştır sorusu da araştırmanızda dikkat çekecek olan bir ayrıntıdır. Yavuz Sultan Selim Camii'nin özellikleri yazımızın devamında.

Yavuz Sultan Selim Camii Nerede?

Yavuz Sultan Selim Camii İstanbul ilinin Fatih ilçesinde bulunur. Eşsiz mimarisi ve işçiliği ile göz dolduran bu cami, ziyaret edenlere görsel bir şölen sunar. 3 yılda tamamlanan cami, ülkemizin önemli ibadethaneleri arasındadır.

Yavuz Sultan Selim Camii'nin inşasına 1519 yılında başlanmış, 1522 yılında da cami ibadete açılmıştır. Caminin mimarının kim olduğu ile ilgili iki farklı rivayet vardır. Bu kaynaklardan birinde mimarın Mimar Sinan olduğu, diğer kaynakta ise mimarın Mimar Acem Ali olduğu rivayet edilmektedir. Kare planlı olan bu caminin kubbe ağırlığı duvarlara yüklenmiştir.

Yavuz Sultan Selim Camiine Nasıl Gidilir?

Yukarıda da değindiğimiz gibi Yavuz Sultan Selim Camii İstanbul'un Fatih ilçesindedir. Bu bölgeye kendi özel aracınız ya da toplu ulaşım araçları ile pratik şekilde ulaşabilirsiniz. Cami, Haliç'e oldukça yakın bir konuma inşa edilmiştir.

Yavuz Sultan Selim Camii inşasına Yavuz Sultan Selim zamanında başlanmıştır. Caminin inşası, Yavuz'un oğlu olan Kanuni Sultan Süleyman zamanında tamamlanmıştır. Sultan Süleyman caminin inşa edildiği bölgeye türbe, imaret ve medrese eklemesi de yapmıştır.

Yavuz Sultan Selim Camii'nin Özellikleri

Yavuz Sultan Selim Camii, özellikleri ile de dikkat çekmektedir. Bu özellikler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

Yavuz Sultan Selim Camii'nde bulunan tabhanelerin kanatları dokuzar birimdir.

Caminin tamamı köfeki taşından yapılmıştır.

Caminin belli bölümlerinde çok renkli işlemler vardır.

Yapılan süslemeler, caminin bazı bölümlerinde mermer üzerinde kendini gösterir.

Minber ve minber süslemelerinin caminin diğer bölümlerine nazaran daha sadedir.

Yavuz Sultan Selim Camiini Kim Yapmıştır?

Yavuz Sultan Selim Camii'nin mimarının Mimar Sinan ya da Mimar Acem Ali olduğuna dair rivayetler vardır. 3 yılda tamamlanan caminin inşasında çok sayıda işçi ve mimardan destek alınmıştır. Dönemin teknolojik imkânları düşünüldüğünde caminin kısa süre içerisinde yapıldığını söyleyebiliriz.

Camide bulunan bazı bölümlerde kitabe üzerinde bazı yazıların yazdığı görülür. Dış kısımda bulunan kitabelerde caminin yapımı ve özellikleri ile ilgili bilgiler yazar. İç kısımdaki kitabelerde ise çeşitli ayetler yer alır.